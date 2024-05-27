«С субботы станет бесплатным для каждого пенсионера». Новая льгота вводится в России с 1 июня

Пенсионеры из всех уголков России смогут насладиться активным и интересным летом, благодаря бесплатным мероприятиям, организованным местными органами власти.



Разнообразие для каждого:



Клубы для старшего поколения предлагают богатый выбор возможностей для активного времяпровождения, от занятий физической активностью до культурных мероприятий.



Пример из Нижнего Новгорода:



Там будет проведено более 80 мероприятий, которые посвящены здоровью и культуре. В программе - лекции, мастер-классы и встречи с творческими личностями.