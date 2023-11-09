С сегодняшнего дня: Сбербанк приятно удивил российских пенсионеров, которые получают пенсию на карту «Мир»

Сбербанк России сообщил, что ввел новую бесплатную услугу для всех российских пенсионеров, получающих страховые выплаты по возрасту на банковские карты, сообщает progorod59.

Пожилые граждане России относительно недавно перешли на получение пенсий на банковские карты, а некоторые до сих пор продолжают ходить за деньгами на почтовые отделения. Однако, стоит отметить, что получать пенсию на карту в разы удо

В настоящее время в Российской Федерации получать страховые выплаты по возрасту можно двумя способами: получать деньги на банковские карты или забирать их с почтовых отделений. Стоит отметить, что получать денежные средства на карту гораздо удобнее, так как не нужно никуда ходить, стоять в очереди и тратить время.

Тем не менее, в России, к сожалению, продолжают развиваться всеразличные виды мошенничества, связанного с банковскими картами, деньгами и доверчивыми пенсионерами. Чтобы пожилые граждане чувствовали себя более уверенно при использовании банковских карт, а не наличных, а также знали как защитить себя от мошенников, Сбербанк ввел специальные учебные лекции.

На занятиях гражданам пенсионного возраста будут объяснять, почему пользоваться банковскими картами лучше и удобнее, как защитить свои денежные средства от злоумышленников, как снимать деньги с банковских карт и многое другое.

Ранее обучающие семинары уже начали проводить в некоторых регионах нашего государства в отделениях Сбербанка, а с сегодняшнего такие уроки такие уроки можно посетить по всей стране.