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С сегодняшнего дня: Сбербанк приятно удивил пенсионеров, получающих пенсию на карту «Мир»

С сегодняшнего дня: Сбербанк приятно удивил пенсионеров, получающих пенсию на карту «Мир»

akket.com

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Гражданам России сообщили, что Сбербанк ввел новую функцию, которая будет очень полезна всем пенсионерам, получающим страховые выплаты по возрасту на банковские карты, пишет progorod59.

Уже с сегодняшнего дня всем российским пенсионерам стала доступна новая безвозмездная банковская услуга, которая заключается в помощи и обучении. Теперь каждый гражданин пожилого возраста, пользующийся банковскими картами, в любом подразделении Сбербанка в любом субъекте нашей страны может посетить бесплатные обучающие семинары, на которых сотрудники банка будут освещать вопросы финансовой грамотности, пользования банковскими картами и онлайн приложениями, их преимущество перед наличным средствами и удобства, а также методы защиты денег от мошенников.

Ранее Сбербанк сообщил, что улучшил работу голосового механизма, к которому может обратиться любой пожилой россиянин, позвонив на официальный номер 900, и получить интересующую информацию о пенсии, а именно, о дате ее начисления на карту, передали в PRIMPRESS.

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