С сегодняшнего дня: Сбербанк приятно удивил пенсионеров, получающих пенсию на карту «Мир»
akket.com
Гражданам России сообщили, что Сбербанк ввел новую функцию, которая будет очень полезна всем пенсионерам, получающим страховые выплаты по возрасту на банковские карты, пишет progorod59.
Уже с сегодняшнего дня всем российским пенсионерам стала доступна новая безвозмездная банковская услуга, которая заключается в помощи и обучении. Теперь каждый гражданин пожилого возраста, пользующийся банковскими картами, в любом подразделении Сбербанка в любом субъекте нашей страны может посетить бесплатные обучающие семинары, на которых сотрудники банка будут освещать вопросы финансовой грамотности, пользования банковскими картами и онлайн приложениями, их преимущество перед наличным средствами и удобства, а также методы защиты денег от мошенников.
Ранее Сбербанк сообщил, что улучшил работу голосового механизма, к которому может обратиться любой пожилой россиянин, позвонив на официальный номер 900, и получить интересующую информацию о пенсии, а именно, о дате ее начисления на карту, передали в PRIMPRESS.