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· Алина Алмакаева

С сегодняшнего дня: Сбербанк приятно обрадовал пенсионеров, получающих пенсию на карту «Мир»

С сегодняшнего дня: Сбербанк приятно обрадовал пенсионеров, получающих пенсию на карту «Мир»

pikabu.ru

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Сбербанк России внедрил новую бесплатную услугу для всех российских пенсионеров, получающих страховые выплаты по возрасту на банковские карты, как сообщает издание progorod59.

Все больше пожилых людей в России недавно начали получать свои пенсии на банковские карты, однако есть те, кто до сих пор предпочитает ходить за своими деньгами на почтовые отделения. Важно отметить, что получать пенсию на карту значительно удобнее.

На данный момент в Российской Федерации существуют два способа получения страховых выплат по возрасту: получение денежных средств на банковскую карту или их забор с почтовых отделений. Следует отметить, что получение денег на карту является намного удобнее, поскольку не требует никаких лишних походов, стояния в очередях и траты времени.

Тем не менее, в России продолжают развиваться различные виды мошенничества, связанные с банковскими картами, деньгами и доверчивыми пенсионерами. Чтобы обеспечить больше уверенности пожилым гражданам в использовании банковских карт и помочь им защитить себя от мошенников, Сбербанк ввел специальные обучающие лекции.
На этих занятиях пенсионерам будут объяснять преимущества и удобства использования банковских карт, а также как обезопасить свои денежные средства от злоумышленников, как снимать деньги с карты и многое другое.

Ранее обучающие семинары уже начали проводить в некоторых регионах страны в филиалах Сбербанка, а теперь эти занятия будут доступны во всех регионах России.

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