С сегодняшнего дня исчезнет на всех АЗС: водители ошарашены неожиданным изменением

В России ожидаются изменения в ценообразовании бензина и дизельного топлива, сообщает progorod59.

Согласно информации экспертов, правительству Российской Федерации необходимо принять срочные меры из-за стремительного повышения цен на автомобильное топливо. Все дело в том, что вышеназванный рост стоимости бензина и дизельного топлива стал причиной резкого снижения их цен на бирже в среднем на 16%: данная ситуация повлияет на ценообразование на всех российских АЗС.

С начала текущего года ДТ подорожало примерно на 10,2% по всей стране: на 16 октября стоимость одного литра бензина составляла 64,39 рубля. По словам специалистов, к концу 2023 года цена за один литр бензина марки АИ-95 будет составлять 54-57 рублей в зависимости от субъекта Российской Федерации.

Эти приятные изменения коснулись уже многих регионов нашего государства, а в ближайшее время снижение цен топлива для машин произойдет и по всей России.