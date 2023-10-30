С сегодняшнего дня исчезнет на всех АЗС: у водителей глаза на выкате от неожиданного изменения

Российским водителям рассказали, что в ближайшее время есть вероятность снижения цен на бензин и дизельное топливо, сообщили в progorod59.

Власти Российской Федерации были вынуждены принять экстренные меры, после стремительного повышения стоимости топлива в последней декаде сентября 2023 года. А именно, правительство России в настоящее время стабилизирует ситуацию на рынке, так как из-за повышения цен на бензин и дизельное топливо в среднем на 7 рублей их стоимость на бирже упала на 14-18%. И с сегодняшнего дня этот процесс отразится на ценообразовании на всех автозаправочных станциях России.

В некоторых российских регионах стоимость топлива уже упала, а вскоре это произойдет и по всей России: согласно заявлению экспертов, к концу года стоимость одного литра бензина марки АИ-95 будет составлять от 54 до 57 рублей, а рост цен прекратиться полностью.