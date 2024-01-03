С сегодняшнего дня будет полностью запрещено: экстраординарный сюрприз ждет россиян, которые переводят деньги с карты на карту

Владельцам банковских карт, осуществляющим переводы с одной карты на другую, было объявлено о важных изменениях. Начиная с 31 декабря, держателей карт ожидают новые правила, некоторые действия теперь будут полностью запрещены. Об этом сообщает primpress.

Эксперты сообщили, что новые нормы для владельцев банковских карт начнут действовать в связи с изменениями в законодательстве. Владельцы карт смогут защитить себя от незаконных списаний со своих счетов с помощью нового метода. Кроме того, список страховых случаев будет значительно расширен.

Раньше банки предлагали клиентам страхование денежных средств в случае списания средств после потери карты. Однако закон предписывал банкам бесплатно вернуть деньги клиенту. Теперь банкам будет полностью запрещено навязывать такую страховку. Минимальная сумма возврата составит не менее 100 000 рублей списанных с карты.

В скором будущем Центральный банк будет информировать о всех переводах без согласия клиента по новому образцу, а операторы электронных платформ будут предоставлять эти данные. Уведомление будет содержать информацию обо всех участниках операции, включая их мобильные номера, СНИЛС и ИНН.

Кроме того, незаконные переводы будут незамедлительно передаваться в полицию. Регулятор рынка предоставит такие сведения правоохранительным органам. Это позволит защитить граждан и ускорить расследование случаев кражи денег с карт.