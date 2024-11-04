С ноября это исчезнет из всех магазинов: «Пятерочка» и «Магнит» приняли новое решение

Недавно крупнейшие федеральные торговые сети России объявили о значимом нововведении для своих клиентов.

В ближайшее время покупатели больше не смогут найти бумажные каталоги с перечнем товаров и скидок, которые долгие годы были основным источником информации о предложениях в таких магазинах, как «Пятёрочка» и «Магнит». Взамен супермаркеты обещают новые, более удобные и экологичные способы информирования покупателей о скидках и акциях.

Почему магазины отказываются от бумажных каталогов?

Специалисты объясняют, что это решение продиктовано сразу несколькими причинами:

Забота об экологии — исключение бумажных каталогов поможет сократить количество отходов, связанных с регулярным производством печатной продукции.

Экономическая выгода — аналогично отказу от бумажных чеков, сети стремятся уменьшить расходы, связанные с производством и распространением каталогов.

Адаптация к цифровым технологиям — переход на цифровые методы коммуникации позволяет быстрее обновлять информацию о скидках и акциях, делая её доступной для покупателей в режиме реального времени.

Как теперь узнавать о скидках и акциях?

Каждая торговая сеть разрабатывает собственные подходы к замене привычных бумажных каталогов:

«Пятёрочка» заменит бумажные каталоги крупными плакатами, которые будут размещены прямо в торговых залах. На них можно будет увидеть информацию о текущих скидках, не отходя от полок с продуктами.

«Магнит» сосредоточится на социальных сетях, где будут публиковаться сведения о скидках и акциях. Таким образом, покупатели смогут заранее узнавать о лучших предложениях и участвовать в розыгрышах призов, которые ритейлер планирует проводить через соцсети.

В чём плюсы для покупателей?

Отказ от бумажных каталогов не только благоприятно сказывается на экологии, но и предоставляет покупателям больше удобства. Теперь вся актуальная информация о скидках и акциях будет доступна онлайн и не потребует физических носителей, что значительно упростит доступ к информации.

Кроме того, цифровые платформы позволяют мгновенно обновлять данные и добавлять новые акции. А формат публикаций в социальных сетях может предложить покупателям интерактивные возможности, такие как розыгрыши и опросы, что создаёт новый уровень взаимодействия с брендом.

Решение крупнейших торговых сетей отказаться от бумажных каталогов — шаг навстречу экологичному и современному подходу к ведению бизнеса. Оно демонстрирует стремление ритейлеров учитывать не только интересы клиентов, но и глобальные экологические тенденции. Покупатели теперь могут быть уверены, что скидки и акции будут всегда доступны и удобны для ознакомления через цифровые платформы, что делает шопинг проще и приятнее.