С 9 января 2025 года будет совершенно бесплатно для всех пенсионеров. Вводится новая льгота

С начала 2025 года в России центры для активных пожилых людей приняли важное решение — теперь они работают и в выходные дни.

Это нововведение предоставляет пенсионерам дополнительные возможности для увлекательного и познавательного времяпрепровождения, давая шанс посещать любимые занятия в более удобное время, сообщает progorod59.

Значение изменений

До этого момента деятельность центров ограничивалась только будними днями, что зачастую не устраивало старшее поколение, скованное семейными обязанностями или личными планами. Теперь же пенсионеры могут спланировать свой отдых на выходные, что позволяет им посещать интересующие мероприятия без ограничений по времени.

Активности в центрах

Центры предлагают многообразие программ, нацеленных на улучшение физического и психологического здоровья:

Образовательные курсы: изучение компьютерных технологий, кулинарные классы и другие умения, упрощающие повседневную жизнь.

Физические упражнения: адаптированный фитнес под наблюдением опытных тренеров.

Творческие мастер-классы: от рисования до рукоделия, стимулирующие творческое самовыражение.

Образовательные лекции: интересные доклады по истории, культуре и современным технологиям.

Необычные хобби: такие как сапсерфинг, приносящие новые впечатления и эмоции.

Взгляд эксперта

Анастасия Киреева, эксперт по вопросам пенсионного обеспечения, отмечает, что возможность посещения центров в выходные дни значительно улучшает качество жизни пожилых, позволяя им оставаться активными и вовлеченными в социальную жизнь.

Преимущества для пенсионеров

Социальное общение: участие в мероприятиях способствует налаживанию новых контактов и поддержанию дружбы.

Улучшение здоровья: регулярные физические нагрузки и умственная активность способствуют поддержанию здоровья.

Доступность: бесплатный доступ к услугам центров делает их открытыми для всех желающих.

Расширение графика работы центров активного долголетия является значительным шагом к созданию общества, где каждый человек, независимо от возраста, может вести активный и счастливый образ жизни, находя радость в каждом дне.