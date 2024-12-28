С 29 декабря они исчезнут из всех магазинов: «Пятерочка» приняла новое решение для всех россиян

Торговые сети X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик») и онлайн-гигант Wildberries временно прекратили реализацию шпрот под брендом «За Родину».

Причина — сообщения о нескольких случаях отравлений в Екатеринбурге, сообщает РБК.

X5 Group: 18 декабря компания остановила все продажи и поставки шпрот по всему российскому государству, дожидаясь результатов расследования.

Wildberries: Онлайн-платформа оперативно удалила продукцию с сайта и отменила все заказы, обещая возврат средств.

Позиция производителя

Производитель «За Родину» заявил о направлении подозрительных партий продукции на лабораторные исследования. Компания обещает сотрудничество с регулирующими органами и анализ поступивших жалоб. Производитель также настаивает на безопасности технологии стерилизации, гарантирующей отсутствие ботулизма.

Возможные последствия для бренда

Приостановка продаж в крупных сетях может серьёзно повредить репутацию «За Родину» на конкурентном рынке. Утрата доверия покупателей может привести к значительным финансовым потерям.

Рекомендации для потребителей

Потребителям, приобретшим шпроты «За Родину», рекомендуется не употреблять их до официального подтверждения безопасности. Wildberries гарантирует автоматический возврат средств за соответствующие заказы.

Данная ситуация демонстрирует важность быстрой реакции со стороны ритейлеров и производителей на подозрения о проблемах качества продукта. Скорость и открытость действий компаний могут повлиять на восприятие имиджа бренда в долгосрочной перспективе.

