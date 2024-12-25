С 25 декабря они пропадут из всех магазинов: «Пятерочка» приняла новое решение для всех россиян

Крупнейшие российские торговые сети Х5 Group (владеющие «Пятёрочкой», «Перекрёстком» и «Чижиком») и маркетплейс Wildberries временно остановили продажу шпрот бренда «За Родину». Такое решение было принято после сообщений об отравлениях этим продуктом в Екатеринбурге.

Приостановка продаж: детали

18 декабря Х5 Group объявила о полном прекращении реализации шпрот «За Родину» во всех своих магазинах по стране. Одновременно с этим компания заблокировала поставки продукции в распределительные центры до завершения проверок, сообщает РБК.

«Мы незамедлительно приняли меры после появления информации о возможных отравлениях. Продажи и поставки продукта приостановлены до выяснения всех обстоятельств», — заявили представители Х5 Group.

Wildberries также оперативно снял карточки шпрот с витрины платформы и отменил активные заказы. Покупатели, чьи заказы попали под блокировку, получат уведомления в личных кабинетах и возврат средств.

Позиция производителя

Производитель шпрот — компания «За Родину» — отреагировал на ситуацию, направив партии продукции на лабораторные исследования. В заявлении представители бренда подчеркнули, что технология стерилизации консервов исключает развитие ботулизма, так как все бактерии уничтожаются при термической обработке.

«Мы начали анализ всех поступивших жалоб и готовы сотрудничать с регулирующими органами для выяснения обстоятельств. Дополнительные комментарии будут предоставлены после завершения проверок», — заявили в компании.

Экспертное мнение

Специалисты в области безопасности пищевых продуктов отмечают, что ботулизм в стерилизованных консервах крайне редкое явление. Однако нарушения на этапах производства, хранения или транспортировки могут стать причиной отравлений.

Эксперты также подчеркивают, что в таких ситуациях важно быстро выявить источник проблемы, чтобы избежать массового недоверия к продукту.

Влияние на бренд и рынок

Приостановка продаж шпрот «За Родину» в крупнейших сетях и на маркетплейсах наносит серьёзный удар по репутации бренда. На рынке консервированных продуктов высокая конкуренция, и любые сомнения в качестве продукции могут подорвать доверие покупателей.

Рекомендации для потребителей

Если вы уже приобрели шпроты марки «За Родину», воздержитесь от их употребления до завершения всех проверок.

Покупатели Wildberries могут рассчитывать на автоматическое отмену заказа и возврат средств.

Внимательно следите за обновлениями от производителя и ритейлеров, чтобы принять решение о дальнейшем использовании продукции.

Ситуация с шпротами бренда «За Родину» подчёркивает важность строгого контроля качества на всех этапах производства и реализации продуктов. Для потребителей это ещё одно напоминание о необходимости быть внимательными при выборе продуктов питания.