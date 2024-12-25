С 25 декабря они пропадут из всех магазинов: «Пятерочка» приняла новое решение для всех россиян
PROKAZAN
Крупнейшие российские торговые сети Х5 Group (владеющие «Пятёрочкой», «Перекрёстком» и «Чижиком») и маркетплейс Wildberries временно остановили продажу шпрот бренда «За Родину». Такое решение было принято после сообщений об отравлениях этим продуктом в Екатеринбурге.
Приостановка продаж: детали
18 декабря Х5 Group объявила о полном прекращении реализации шпрот «За Родину» во всех своих магазинах по стране. Одновременно с этим компания заблокировала поставки продукции в распределительные центры до завершения проверок, сообщает РБК.
«Мы незамедлительно приняли меры после появления информации о возможных отравлениях. Продажи и поставки продукта приостановлены до выяснения всех обстоятельств», — заявили представители Х5 Group.
Wildberries также оперативно снял карточки шпрот с витрины платформы и отменил активные заказы. Покупатели, чьи заказы попали под блокировку, получат уведомления в личных кабинетах и возврат средств.
Позиция производителя
Производитель шпрот — компания «За Родину» — отреагировал на ситуацию, направив партии продукции на лабораторные исследования. В заявлении представители бренда подчеркнули, что технология стерилизации консервов исключает развитие ботулизма, так как все бактерии уничтожаются при термической обработке.
«Мы начали анализ всех поступивших жалоб и готовы сотрудничать с регулирующими органами для выяснения обстоятельств. Дополнительные комментарии будут предоставлены после завершения проверок», — заявили в компании.
Экспертное мнение
Специалисты в области безопасности пищевых продуктов отмечают, что ботулизм в стерилизованных консервах крайне редкое явление. Однако нарушения на этапах производства, хранения или транспортировки могут стать причиной отравлений.
Эксперты также подчеркивают, что в таких ситуациях важно быстро выявить источник проблемы, чтобы избежать массового недоверия к продукту.
Влияние на бренд и рынок
Приостановка продаж шпрот «За Родину» в крупнейших сетях и на маркетплейсах наносит серьёзный удар по репутации бренда. На рынке консервированных продуктов высокая конкуренция, и любые сомнения в качестве продукции могут подорвать доверие покупателей.
Рекомендации для потребителей
- Если вы уже приобрели шпроты марки «За Родину», воздержитесь от их употребления до завершения всех проверок.
- Покупатели Wildberries могут рассчитывать на автоматическое отмену заказа и возврат средств.
- Внимательно следите за обновлениями от производителя и ритейлеров, чтобы принять решение о дальнейшем использовании продукции.
Ситуация с шпротами бренда «За Родину» подчёркивает важность строгого контроля качества на всех этапах производства и реализации продуктов. Для потребителей это ещё одно напоминание о необходимости быть внимательными при выборе продуктов питания.
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