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С 23 июня будет полностью запрещён отдых на природе: любителям чистого воздуха придётся поискать другие места

Если вы планируете этим летом отправиться на пр...

kasheloff.ru

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Если вы планируете этим летом отправиться на природу на автомобиле, важно ознакомиться с новыми правилами, которые ограничивают привычные способы отдыха у рек и в лесах.

Эти изменения направлены на охрану природы и безопасность отдыхающих, но могут стать неожиданностью для тех, кто не в курсе.

Где теперь нельзя подъезжать на автомобиле

Основное правило — теперь подъезд к водоёмам и въезд в леса строго контролируются. Вдоль рек, озёр и других водоёмов существует водоохранная зона, где запрещено движение и парковка машин. Размер этой зоны зависит от длины реки или типа водоёма:

  • Для рек длиной более 50 км — запрет начинается с 200 метров от берега.
  • Для рек длиной от 10 до 50 км — запрет на 100 метров.
  • Для рек до 10 км, а также для озёр и водохранилищ — на 50 метров.
  • Для морских побережий — 500 метров.

Машины можно использовать только по дорогам с твёрдым покрытием, а парковка разрешена исключительно на специально оборудованных стоянках.

В лесах въезд на транспорт может быть ограничен или полностью запрещён местными властями, особенно в пожароопасный период, так как автомобили могут быть причиной возгораний и повредить почву и растительность. В особо охраняемых природных зонах — заповедниках, национальных парках и заказниках — въезд без разрешения запрещён.

Какие штрафы за нарушение

Нарушение этих правил чревато серьёзными штрафами:

  • Въезд в водоохранную зону — штраф от 3 до 4,5 тыс. рублей.
  • Нарушение противопожарных правил в лесу — штрафы до 50 тыс. рублей, в условиях чрезвычайной ситуации — выше.
  • Для юридических лиц штрафы могут достигать 400 тыс. рублей.
  • В особо охраняемых природных территориях незаконный въезд может привести к конфискации автомобиля.

Это касается не только обычных туристов, но и владельцев кемпингов и глэмпингов, которые обязаны соблюдать правила подъезда и парковки.

Как избежать неприятностей и где отдыхать

Чтобы не столкнуться с штрафами и неприятностями, следуйте этим рекомендациям:

  • Проверяйте актуальные данные на официальных сайтах МЧС и региональных администраций о действующих запретах, особенно в пожароопасный сезон.
  • Отдыхайте в оборудованных кемпингах и туристических базах, где подъездные пути соответствуют законодательству и есть специально оборудованные парковки.
  • Не пытайтесь объехать запреты, паркуясь у водоёмов или въезжая в лес на неразрешённых дорогах — это не только незаконно, но и опасно для природы.

Зачем нужны такие меры?

Основная цель новых ограничений — защита природы и предотвращение лесных пожаров. Автомобили, движущиеся по берегам рек и в лесах, разрушают почву, способствуют эрозии, загрязняют водоёмы и увеличивают вероятность возгораний. В последние годы, когда леса горят всё чаще, такие меры стали необходимостью.

С ростом популярности автотуризма и кемпингов вблизи водоёмов важно, чтобы отдых был безопасным и комфортным для всех, а не превращался в хаос с мусором и повреждённой природой.

Если планируете летний отдых на природе с автомобилем, обязательно ознакомьтесь с новыми правилами и ограничениями. Соблюдайте запреты на въезд и парковку у водоёмов и в лесах, выбирайте официальные кемпинги и следите за уведомлениями от МЧС. Это поможет избежать штрафов и сохранить природу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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