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С 23 июня 2025 будет полностью запрещён отдых на природе: любителям чистого воздуха придётся поискать другие места

Если этим летом вы собираетесь отправиться на п...

kasheloff.ru

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Если этим летом вы собираетесь отправиться на природу на автомобиле, важно быть в курсе новых правил, которые ограничивают привычные способы отдыха у рек и в лесах.

Эти изменения направлены на защиту природы и безопасность отдыхающих, но для многих они могут стать неожиданностью.

Где теперь нельзя подъезжать на машине

Основное правило — теперь строго контролируется подъезд к водоёмам и въезд в леса. Вдоль рек, озёр и других водоёмов есть водоохранная зона, где запрещено движение и парковка. Размер этой зоны зависит от типа водоёма:

  • Для рек длиной более 50 км — запрет на 200 метров от берега.
  • Для рек длиной от 10 до 50 км — запрет на 100 метров.
  • Для рек до 10 км, озёр и водохранилищ — 50 метров.
  • Для морских побережий — 500 метров.

Парковка разрешена только на специально оборудованных стоянках, а машины можно использовать только по дорогам с твёрдым покрытием.

В лесах въезд может быть ограничен или полностью запрещён, особенно в пожароопасный период, так как автомобили могут стать причиной возгораний и повредить почву. В заповедниках и национальных парках въезд без разрешения также запрещён.

Штрафы за нарушение

Нарушение правил может привести к серьёзным штрафам:

  • Въезд в водоохранную зону — от 3 до 4,5 тыс. рублей.
  • Нарушение противопожарных правил в лесу — до 50 тыс. рублей, в экстренных ситуациях — больше.
  • Для юридических лиц штрафы могут достигать 400 тыс. рублей.
  • В заповедниках и на особо охраняемых территориях незаконный въезд может привести к конфискации автомобиля.

Эти правила касаются не только туристов, но и владельцев кемпингов и глэмпингов, которые также обязаны соблюдать запреты.

Как избежать неприятностей и где отдыхать

Чтобы избежать штрафов, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • Ознакомьтесь с актуальной информацией на сайтах МЧС и местных администраций, особенно в пожароопасный сезон.
  • Отдыхайте на оборудованных кемпингах и туристических базах, где соблюдаются все правила подъезда.
  • Не пытайтесь обойти запреты, парковавшись у водоёмов или въезжая в лес на неразрешённых дорогах — это незаконно и может быть опасно для природы.

Зачем вводятся эти меры?

Цель новых ограничений — охрана природы и предотвращение лесных пожаров. Автомобили, движущиеся вдоль рек и в лесах, разрушают почву, загрязняют водоёмы и способствуют эрозии. В последние годы, когда количество лесных пожаров увеличилось, такие меры стали необходимыми.

С учётом роста автотуризма и популярности кемпингов, важно, чтобы отдых был безопасным для всех и не наносил вреда природе.

Если вы собираетесь на природу этим летом, обязательно ознакомьтесь с новыми правилами. Соблюдайте запреты на въезд и парковку у водоёмов и в лесах, выбирайте официальные кемпинги и следите за уведомлениями от МЧС, чтобы избежать штрафов и сохранить природу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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