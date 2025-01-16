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С 17 января спокойная жизнь неработающих россиян перестанет быть прежней: вице-премьер Голикова опубликовала новый указ

С 17 января 2025 года в России вступают в силу ...

kprf.ru

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С 17 января 2025 года в России вступают в силу новые пенсионные правила, которые существенно изменят жизнь неработающих граждан. Вице-премьер Татьяна Голикова опубликовала указ, уточняющий детали этих изменений.

Возраст выхода на пенсию

Пенсионная реформа, начавшаяся в 2019 году, предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста. К 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 60 лет. В 2025 году на пенсию по старости на общих основаниях никто не выйдет, поскольку возраст выхода увеличивается постепенно, и в этот год не предусмотрено достижение пенсионного возраста для новых категорий граждан. В Текущем году на заслуженный пенсионный отдых могут рассчитывать граждане старше 56,5 и 61,5 лет, женщины и мужчины соответственно.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) и страховой стаж

Для получения права на страховую пенсию по старости необходимо накопить определенное количество ИПК и иметь достаточный страховой стаж. С 2025 года минимальные требования составляют:

  • ИПК: не менее 30 баллов.
  • Страховой стаж: не менее 15 лет.

Рекомендации для граждан

  • Проверка пенсионных прав: рекомендуется регулярно проверять количество накопленных пенсионных баллов и стаж через личный кабинет на портале Госуслуг или обратившись в Социальный фонд России.
  • Официальное трудоустройство: работа по официальному трудовому договору обеспечивает уплату страховых взносов, что напрямую влияет на накопление ИПК и стажа.
  • Участие в программе софинансирования пенсий: добровольные взносы в пенсионную систему могут увеличить размер будущей пенсии.
  • Консультация специалистов: при возникновении вопросов рекомендуется обращаться к специалистам пенсионных фондов или в МФЦ для получения разъяснений и рекомендаций.

Эти меры помогут гражданам адаптироваться к новым условиям пенсионного обеспечения и обеспечить себе достойный уровень жизни после завершения трудовой деятельности.

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