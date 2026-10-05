Среднегодовая срочная пенсионная выплата в 2027 году составит 3 503 рубля

Среднегодовой размер срочной пенсионной выплаты в 2027 году может составить 3 503,41 рубля. Такие данные содержатся в пояснительной записке к проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов, которую изучил ТАСС.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов пояснил, что срочная пенсионная выплата — это ежемесячные платежи, которые осуществляются не пожизненно, а в течение определенного периода, указанного гражданином в заявлении. По закону этот срок не может быть меньше 10 лет. Получить такую выплату в 2026 году могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, чьи пенсионные накопления сформированы за счет дополнительных добровольных источников — добровольных взносов, программы софинансирования или материнского капитала.

Сейчас средний размер срочной выплаты составляет около 3 тыс. рублей в месяц, а с 1 августа 2026 года срочные выплаты увеличились на 19,32%, добавил Сафонов.

Ранее сообщалось, что в 2027 году средняя пенсия по старости вырастет до 29 904 рублей.