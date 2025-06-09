С 15 июня пенсионеров ждёт прибавка за апрель и май из-за двух строчек в трудовой
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Некоторые российские пенсионеры уже в ближайшее время получат дополнительные выплаты за апрель и май. Причина — исправление ошибок и недочётов в трудовых книжках, которые ранее мешали правильно учесть стаж.
Почему доплачивают?
Пенсионный фонд России (ПФР) проводит перерасчёты пенсий в случае выявления неучтённых периодов работы. Если в трудовой книжке отсутствуют записи о переводах, повышении в должности или имеются незаверенные исправления, эти периоды могут не быть засчитаны в общий трудовой стаж. А это напрямую влияет на размер пенсии.
После предоставления подтверждающих документов (справок, архивных данных, выписок), ПФР восстанавливает стаж и производит доплаты за прошлые месяцы, включая апрель и май 2025 года.
Как ошибки в документах лишают выплат
Даже две неточные строки в трудовой книжке могут сократить стаж на годы. А это — снижение пенсионных баллов и уменьшение ежемесячных выплат. Пенсионный фонд строго учитывает только подтверждённые периоды работы.
Чтобы исправить это, потребуется:
- найти документы у бывших работодателей;
- обратиться в архив, если организация закрылась;
- подать заявление в ПФР с приложением доказательств.
Что означает доплата за апрель и май
Если вы докажете стаж, который раньше не был учтён, пенсия будет пересчитана с момента возникновения права, а за пропущенные месяцы — выплачена разница. В похожем случае одна из пенсионерок получила сразу две доплаты, когда суд обязал ПФР зачесть забытые годы работы.
Что делать сейчас?
Проверьте свою трудовую книжку:
- Все ли записи внесены?
- Заверены ли они подписями и печатями?
- Отражены ли все переводы и должности?
Если есть сомнения — соберите документы и обратитесь в ПФР. Это может дать вам не только ежемесячную прибавку, но и единовременную выплату за несколько месяцев.
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