С 15 января 2025 станет полностью бесплатно для всех пенсионеров - будет доступна новая льгота

С 2025 года в России начинается новая страница в поддержке старшего поколения: центры активного долголетия переходят на непрерывный график работы, включая выходные дни.

Это новшество открывает перед пенсионерами двери к более богатой и разнообразной социальной жизни, позволяя им полноценно включиться в общество.

Новые горизонты доступности

Преобразование графика работы этих центров дарит пенсионерам свободу в организации своего досуга. Ранее прикованные к рабочим дням, центры теперь открыты каждый день, что резко расширяет возможности для планирования и участия в мероприятиях.

Расширенный спектр активностей

Центры предлагают всё от творческих мастер-классов до спортивных занятий, обеспечивая пожилым людям не только умственную и физическую стимуляцию, но и возможность социализации. Такое разнообразие помогает каждому найти занятие по душе, способствуя личностному росту и улучшению настроения.

Психологическое и социальное благополучие

Регулярные посещения и активное участие в жизни центров значительно улучшают эмоциональное состояние пенсионеров. Общение с ровесниками и участие в групповых занятиях способствуют укреплению социальных связей и предотвращению ощущения одиночества.

Встреча поколений

Открытие центров в выходные способствует межпоколенческой интеграции, позволяя младшим членам семьи проводить время со своими старшими родственниками в рамках организованных мероприятий, что укрепляет семейные узы и способствует культурному обмену.

Переход центров активного долголетия на полноценный рабочий график является значительным шагом к созданию более инклюзивного и динамичного общества для пенсионеров в России. Эти изменения не только улучшают их качество жизни, но и вносят весомый вклад в социальное развитие страны.