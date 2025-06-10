С 11 июня эти товары пропадут из магазинов из-за ситуации в стране – россиян призвали закупиться впрок

Крупные сети, такие как "Пятерочка", "Магнит" и "Лента", начинают пересматривать свои товарные запасы, оптимизируя их и повышая стандарты безопасности.

Эти шаги связаны с новым указом регуляторов, который приведет к удалению ряда товаров с полок магазинов, сообщает progorodsamara.

Одним из первых значительных изменений станет прекращение продажи лапши быстрого приготовления Nissin. Роспотребнадзор выявил нарушения в маркировке и содержании генетически модифицированной сои, которая превышала допустимые нормы. В связи с этим, с 1 июня, данный продукт будет изъят из розничной торговли и интернет-магазинов, что соответствует строгим требованиям к содержанию ГМО в продуктах питания. В России существует жесткий контроль над генетически модифицированными организмами, включая обязательную маркировку, если их содержание превышает 0,9%, а также запрет на выращивание некоторых ГМ-культур.

Ритейлеры активно адаптируют свои бизнес-модели. Компании, такие как "ВкусВилл", "Лента" и "Ашан", внедряют концепцию дарксторов — складов, созданных исключительно для обработки онлайн-заказов. Освобождение торговых площадей позволит оптимизировать пространство в физических магазинах, сосредоточив внимание на самых востребованных товарах и расширяя онлайн-ассортимент. Это также поможет уменьшить затраты на содержание витрин и повысить доступность товаров для покупателей.

Потребителям предстоит адаптироваться к новым методам приобретения товаров. Онлайн-заказы становятся предпочтительным способом покупки для многих категорий продуктов, включая специализированные соусы, диетические товары и товары для дома. Крупные упаковки некоторых товаров, например, стиральных порошков, будут доступны только через интернет-магазины с доставкой. Онлайн-шопинг станет более выгодным благодаря дополнительным бонусам и кешбэку.

Изменения коснутся не только ассортимента, но и формата обслуживания. Покупателям следует готовиться к исчезновению привычных товаров с полок и осваиванию мобильных приложений и веб-сайтов ритейлеров. Основной целью всех этих изменений является обеспечение безопасности продукции и улучшение покупательского опыта в условиях цифровой экономики.

Таким образом, с июня россияне столкнутся с новой реальностью покупок, которая потребует освоения цифровых каналов, повышения внимания к качеству товаров и активного использования онлайн-торговли. Эти шаги направлены на повышение безопасности покупок и соответствие современным требованиям рынка.

