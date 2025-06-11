С 11 июня будет совершенно бесплатно для пенсионеров, которым от 56 до 80 лет: вводится ощутимая льгота
kasheloff.ru
С 2024 года в России люди предпенсионного и пенсионного возраста (от 56 до 80 лет) могут воспользоваться бесплатным питанием в специально организованных столовых по всей стране.
Это не временная акция, а постоянная государственная программа, и вам не могут отказать в праве на льготу — независимо от размера вашей пенсии.
Кто может воспользоваться этой льготой?
- Женщины с 56 лет
- Мужчины с 61 года (включая тех, кто уже на пенсии)
Питание предоставляется бесплатно, независимо от размера вашей пенсии, даже если она выше среднего
Что предложат в меню?
- Горячие блюда (супы, гарниры, мясо или рыба)
- Свежие овощи и салаты
- Домашняя выпечка (не ежедневно, но регулярно)
- Чай или кофе (в некоторых регионах)
Еда в этих столовых не является «эконом-классом», она полноценная и качественная, так как её поддерживают как благотворители, так и государство.
Как воспользоваться?
- Найдите столовую в вашем городе (список доступен в социальных службах или на сайте местной администрации).
- Приходите в удобное время (чаще всего с 11:00 до 15:00).
- Предъявите паспорт — и получите обед.
Важно: Если в вашем городе таких столовых нет, можно подать заявку в соцслужбу. Чем больше людей покажет интерес, тем быстрее откроется столовая.
Почему это важно?
- Экономия (особенно для тех, кому пенсии не хватает).
- Здоровое питание (многие пенсионеры экономят на еде, что влияет на их здоровье).
- Социализация (возможность общаться за обедом, что полезно для психоэмоционального состояния).
Совет: Если ваши родители или близкие находятся в этом возрасте, расскажите им о программе. Возможно, они ещё не знают о таком преимуществе.
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