С 11 июня будет совершенно бесплатно для пенсионеров, которым от 56 до 80 лет: вводится ощутимая льгота

С 2024 года в России люди предпенсионного и пенсионного возраста (от 56 до 80 лет) могут воспользоваться бесплатным питанием в специально организованных столовых по всей стране.

Это не временная акция, а постоянная государственная программа, и вам не могут отказать в праве на льготу — независимо от размера вашей пенсии.

Кто может воспользоваться этой льготой?

Женщины с 56 лет Мужчины с 61 года (включая тех, кто уже на пенсии)

Питание предоставляется бесплатно, независимо от размера вашей пенсии, даже если она выше среднего

Что предложат в меню?

Горячие блюда (супы, гарниры, мясо или рыба)

Свежие овощи и салаты

Домашняя выпечка (не ежедневно, но регулярно)

Чай или кофе (в некоторых регионах)

Еда в этих столовых не является «эконом-классом», она полноценная и качественная, так как её поддерживают как благотворители, так и государство.

Как воспользоваться?

Найдите столовую в вашем городе (список доступен в социальных службах или на сайте местной администрации). Приходите в удобное время (чаще всего с 11:00 до 15:00). Предъявите паспорт — и получите обед.

Важно: Если в вашем городе таких столовых нет, можно подать заявку в соцслужбу. Чем больше людей покажет интерес, тем быстрее откроется столовая.

Почему это важно?

Экономия (особенно для тех, кому пенсии не хватает).

Здоровое питание (многие пенсионеры экономят на еде, что влияет на их здоровье).

Социализация (возможность общаться за обедом, что полезно для психоэмоционального состояния).

Совет: Если ваши родители или близкие находятся в этом возрасте, расскажите им о программе. Возможно, они ещё не знают о таком преимуществе.

