С 11 января лишать прав на 1,5 года начнут даже трезвых водителей: ГИБДД будет задавать один вопрос

В преддверии окончания новогодних каникул и в последующие дни до конца недели, автомобилистов ожидают усиленные проверки со стороны ДПС.

Как сообщают специалисты, цель этих мероприятий — повысить безопасность на дорогах, особенно на участках с высокой аварийностью.

Основной фокус проверок

Особое внимание в ходе рейдов будет уделено выявлению водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Экипажи ДПС будут полностью укомплектованы и нацелены на максимальное количество остановок автомобилей.

Критерии и последствия нарушений

В ходе остановки, помимо стандартной проверки документов, инспекторы будут внимательно оценивать поведение и внешний вид водителя. Будут задаваться различные вопросы, направленные на выявление признаков алкогольного опьянения. Особенно критичным станет момент, когда водителю предложат пройти тест на содержание алкоголя в крови.

Серьезность отказа от проверки

Отказ от прохождения алкотеста повлечет за собой автоматическое лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Кроме того, нарушителя ожидает значительный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Значение этих мер для общественной безопасности

Цель данных рейдов — не только наказание нарушителей, но и превентивное воздействие на всех участников дорожного движения. Подобные меры должны способствовать формированию более ответственного отношения к вождению и снижению количества ДТП, вызванных алкогольным опьянением.

В период усиленных проверок все водители должны быть особенно внимательны и ответственны. Соблюдение правил дорожного движения и отказ от употребления алкоголя перед вождением поможет избежать неприятных последствий и обеспечит безопасность на дорогах, сообщает primpress.ru.