С 10 мая запретят установку унитазов: заставят убрать
ibtimes.co.uk
Купили новый унитаз и решили установить его «поудобнее»? Не спешите сверлить — даже небольшое изменение местоположения сантехники может считаться незаконной перепланировкой, особенно в Москве и Подмосковье, где проверки стали особенно строгими.
Почему это важно
Вся сантехника (унитаз, раковина, биде) входит в официальный план БТИ, а значит:
- Перенос — это изменение инженерной схемы
- Даже установка подвесного унитаза с инсталляцией = перепланировка
Особенно строго контролируется расширение санузла или приближение сантехники к кухне
Что грозит за самовольный перенос
Если унитаз оказался не там, где должен быть по плану:
- Штраф до 2 500 рублей
- Требование вернуть всё в исходное положение
- Метка "перепланировка без согласования" — проблемы с продажей квартиры
Как действовать по закону
Если унитаз только в проекте:
- Подготовьте технический проект
- Получите заключение от специалиста с допуском СРО
- Согласуйте с жилищной инспекцией
Если унитаз уже установлен:
- Придётся узаконивать изменения задним числом
- Оформить техзаключение о безопасности
- Обновить поэтажный план БТИ
- Оплатить госпошлину и, возможно, штраф
Даже просто развернуть унитаз — это тоже переустройство.
Особенности для Москвы
В столице требования особенно жёсткие:
- Могут потребовать расчёты нагрузок и схему инсталляции
- А также акты на скрытые работы (например, скрытую прокладку труб)
Лучше один раз согласовать установку сантехники, чем потом дважды переделывать — по вкусу и по предписанию. Особенно внимательно стоит отнестись к перепланировке в случае ипотеки, продажи или наследства
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