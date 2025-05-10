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С 10 мая запретят установку унитазов: заставят убрать

Купили новый унитаз и решили установить его «по...

ibtimes.co.uk

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Купили новый унитаз и решили установить его «поудобнее»? Не спешите сверлить — даже небольшое изменение местоположения сантехники может считаться незаконной перепланировкой, особенно в Москве и Подмосковье, где проверки стали особенно строгими.

Почему это важно

Вся сантехника (унитаз, раковина, биде) входит в официальный план БТИ, а значит:

  • Перенос — это изменение инженерной схемы
  • Даже установка подвесного унитаза с инсталляцией = перепланировка

Особенно строго контролируется расширение санузла или приближение сантехники к кухне

Что грозит за самовольный перенос

Если унитаз оказался не там, где должен быть по плану:

  • Штраф до 2 500 рублей
  • Требование вернуть всё в исходное положение
  • Метка "перепланировка без согласования" — проблемы с продажей квартиры

Как действовать по закону

Если унитаз только в проекте:

  • Подготовьте технический проект
  • Получите заключение от специалиста с допуском СРО
  • Согласуйте с жилищной инспекцией

Если унитаз уже установлен:

  • Придётся узаконивать изменения задним числом
  • Оформить техзаключение о безопасности
  • Обновить поэтажный план БТИ
  • Оплатить госпошлину и, возможно, штраф

Даже просто развернуть унитаз — это тоже переустройство.

Особенности для Москвы

В столице требования особенно жёсткие:

  • Могут потребовать расчёты нагрузок и схему инсталляции
  • А также акты на скрытые работы (например, скрытую прокладку труб)

Лучше один раз согласовать установку сантехники, чем потом дважды переделывать — по вкусу и по предписанию. Особенно внимательно стоит отнестись к перепланировке в случае ипотеки, продажи или наследства

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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