С 10 мая запретят установку унитазов: заставят убрать

Купили новый унитаз и решили установить его «поудобнее»? Не спешите сверлить — даже небольшое изменение местоположения сантехники может считаться незаконной перепланировкой, особенно в Москве и Подмосковье, где проверки стали особенно строгими.

Почему это важно

Вся сантехника (унитаз, раковина, биде) входит в официальный план БТИ, а значит:

Перенос — это изменение инженерной схемы

Даже установка подвесного унитаза с инсталляцией = перепланировка

Особенно строго контролируется расширение санузла или приближение сантехники к кухне

Что грозит за самовольный перенос

Если унитаз оказался не там, где должен быть по плану:

Штраф до 2 500 рублей

Требование вернуть всё в исходное положение

Метка "перепланировка без согласования" — проблемы с продажей квартиры

Как действовать по закону

Если унитаз только в проекте:

Подготовьте технический проект

Получите заключение от специалиста с допуском СРО

Согласуйте с жилищной инспекцией

Если унитаз уже установлен:

Придётся узаконивать изменения задним числом

Оформить техзаключение о безопасности

Обновить поэтажный план БТИ

Оплатить госпошлину и, возможно, штраф

Даже просто развернуть унитаз — это тоже переустройство.

Особенности для Москвы

В столице требования особенно жёсткие:

Могут потребовать расчёты нагрузок и схему инсталляции

А также акты на скрытые работы (например, скрытую прокладку труб)

Лучше один раз согласовать установку сантехники, чем потом дважды переделывать — по вкусу и по предписанию. Особенно внимательно стоит отнестись к перепланировке в случае ипотеки, продажи или наследства