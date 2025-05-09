С 10 мая будет запрещена установка унитазов: заставят убирать
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Даже если вы просто передвинули унитаз или поставили инсталляцию — это уже может считаться незаконной перепланировкой. В Москве и Подмосковье за этим теперь следят особенно строго.
Почему теперь нельзя просто так менять сантехнику?
Всё дело в плане БТИ — официальном документе, где зафиксирована изначальная планировка квартиры. Сантехника входит в этот план, и любое её перемещение — от унитаза до биде — требует согласования с городскими службами.
- Перенос унитаза ближе к кухне — нарушение,
- Установка подвесной модели — тоже перепланировка,
- Даже разворот сантехники теперь может вызвать вопросы.
Что грозит за самовольную замену?
Если БТИ, риелтор или покупатель обнаружат несоответствие плана:
- Штраф до 2 500 рублей,
- Требование вернуть всё, как было,
Метка "перепланировка без согласования" в документах — которая может сорвать продажу квартиры.
Как всё сделать по закону?
- До начала работ — оформить технический проект,
- Получить заключение от специалиста с допуском СРО,
- Внести изменения в документы БТИ,
- Уплатить пошлину и — при необходимости — штраф,
- Для сложных проектов — потребуется проектная документация и акты скрытых работ.
«Лучше согласовать сразу, чем потом дважды платить: за унитаз — и за ошибки», — предупреждают юристы.
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