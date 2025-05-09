С 10 мая будет запрещена установка унитазов: заставят убирать

Даже если вы просто передвинули унитаз или поставили инсталляцию — это уже может считаться незаконной перепланировкой. В Москве и Подмосковье за этим теперь следят особенно строго.

Почему теперь нельзя просто так менять сантехнику?

Всё дело в плане БТИ — официальном документе, где зафиксирована изначальная планировка квартиры. Сантехника входит в этот план, и любое её перемещение — от унитаза до биде — требует согласования с городскими службами.

Перенос унитаза ближе к кухне — нарушение, Установка подвесной модели — тоже перепланировка, Даже разворот сантехники теперь может вызвать вопросы.

Что грозит за самовольную замену?

Если БТИ, риелтор или покупатель обнаружат несоответствие плана:

Штраф до 2 500 рублей,

Требование вернуть всё, как было,

Метка "перепланировка без согласования" в документах — которая может сорвать продажу квартиры.

Как всё сделать по закону?

До начала работ — оформить технический проект, Получить заключение от специалиста с допуском СРО, Внести изменения в документы БТИ, Уплатить пошлину и — при необходимости — штраф, Для сложных проектов — потребуется проектная документация и акты скрытых работ.