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С 10 мая будет запрещена установка унитазов: заставят убирать

Даже если вы просто передвинули унитаз или пост...

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Даже если вы просто передвинули унитаз или поставили инсталляцию — это уже может считаться незаконной перепланировкой. В Москве и Подмосковье за этим теперь следят особенно строго.

Почему теперь нельзя просто так менять сантехнику?

Всё дело в плане БТИ — официальном документе, где зафиксирована изначальная планировка квартиры. Сантехника входит в этот план, и любое её перемещение — от унитаза до биде — требует согласования с городскими службами.

  1. Перенос унитаза ближе к кухне — нарушение,
  2. Установка подвесной модели — тоже перепланировка,
  3. Даже разворот сантехники теперь может вызвать вопросы.

Что грозит за самовольную замену?

Если БТИ, риелтор или покупатель обнаружат несоответствие плана:

  • Штраф до 2 500 рублей,
  • Требование вернуть всё, как было,

Метка "перепланировка без согласования" в документах — которая может сорвать продажу квартиры.

Как всё сделать по закону?

  1. До начала работ — оформить технический проект,
  2. Получить заключение от специалиста с допуском СРО,
  3. Внести изменения в документы БТИ,
  4. Уплатить пошлину и — при необходимости — штраф,
  5. Для сложных проектов — потребуется проектная документация и акты скрытых работ.

«Лучше согласовать сразу, чем потом дважды платить: за унитаз — и за ошибки», — предупреждают юристы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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