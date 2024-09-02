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С 1 сентября в школах по всей России вводят новый предмет - в недоумении даже учителя

В новом учебном году российские школьники столк...

smi2.ru

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В новом учебном году российские школьники столкнутся с изменениями в учебной программе: курс "Технология" трансформируется в "Труд (технология)". Это обновление является частью стремления образовательных властей сделать школьное обучение более актуализированным и отвечающим требованиям времени.

Начальная школа и новый предмет

Для младших школьников, с первого по четвертый класс, новый предмет предполагает 135 учебных часов — примерно 34 часа в год на класс. Занятия по новому предмету будут проходить еженедельно и покрывать широкий спектр тем

Расширенная программа для основной школы

В старших классах начальной школы и средней школе (с 5 по 9 классы) количество часов увеличено до 272. Пятый по седьмой классы будут заниматься по 68 часов в год, а восьмой и девятый классы — по 34 часа.

Студенты также смогут выбирать дополнительные модули, например, в области автоматизации, животноводства или растениеводства, что дает возможность углубленного изучения интересующих их сфер.

Акценты современного курса

Особое внимание в курсе уделяется навыкам черчения и графической грамотности, подготавливая учащихся к решению сложных задач. Интеграция уроков по беспилотным летательным аппаратам в курс робототехники подчеркивает приверженность к предоставлению актуального и прогрессивного образования.

Эти изменения в образовательной программе направлены на подготовку учеников к успешной адаптации к быстро меняющимся профессиональным и технологическим реалиям современного мира.

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