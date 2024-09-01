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С 1 сентября в российских школах вводят новый предмет - в недоумении даже педсостав

С новым учебным годом в образовательную програм...

modasadovod.ru

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С новым учебным годом в образовательную программу российских школ внесено значительное изменение: курс "Технология" трансформирован в "Труд (технология)". Это нововведение отражает стремление к адаптации образовательного процесса к требованиям современной экономики и технологического развития, предоставляя школьникам умения, необходимые для успешной карьеры в будущем.

Обновленная учебная программа для младших классов

Школьники начальных классов в год должны будут посещать по 135 учебных часов. Такое количество предполагает одно занятие в неделю. На уроках ребята займутся изучение снов производственных технологий, получат основы ручной работы в разными вриантами материалов, а также освоят навыки конструирования и моделирования.

Эти уроки позволят детям активно работать с материалами такими как бумага, картон, ткани, а также с более современными материалами, включая пластик и поролон. Программа направлена на развитие творческого потенциала и практических навыков учеников, предоставляя им возможность изучения разнообразных профессий.

Расширенные возможности для учеников основной школы

В средней школе учебный план уже больше - то 272 часа. С 5 по 7 класс предусмотрено в программе по два часа в неделю, а для восьмых и девятых - только один. При этом в программе будут не только обязательный модули, но и те, что ученики смогут выбрать самостоятельно:

  • Основы производства и технологий;
  • Техники обработки пищевых продуктов;
  • Основы компьютерной графики и черчения;
  • Принципы робототехники и 3D-моделирования.

Студенты также могут выбрать специализированные модули, такие как автоматизация, животноводство и растениеводство, что помогает глубже понять и профессионально ориентироваться в выбранных областях.

Современные акценты образовательной программы

Специальное внимание уделяется черчению и графической грамотности, что критически важно для подготовки к более сложным заданиям в старшей школе. Включение курса по беспилотным летательным аппаратам в области робототехники подчеркивает актуальность программы и её нацеленность на подготовку учащихся к технологическим вызовам будущего.

Это обновление программы отражает глобальные образовательные тенденции и подготавливает российских школьников к успешной адаптации и профессиональной деятельности в новой экономической реальности.

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