Новости России
· 16+ · Полина Модестова

С 1 июля жизнь неработающих россиян изменится: Голикова показала указ

В свете предстоящих реформ в российской пенсионной системе, значительные изменения ожидаются уже с 1 июля 2024 года, когда средний размер пенсии для неработающих граждан возрастет до 18 521 рубля, как уточнила Татьяна Голикова

florcvet.ru

Подписаться в Telegram

В свете предстоящих реформ в российской пенсионной системе, значительные изменения ожидаются уже с 1 июля 2024 года, когда средний размер пенсии для неработающих граждан возрастет до 18 521 рубля, как уточнила Татьяна Голикова. Это увеличение финансирования стало возможным благодаря росту бюджетных ассигнований.

Одним из ключевых моментов изменений является введение переходного периода, который должен помочь гражданам адаптироваться к новым возрастным критериям для выхода на пенсию: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Однако полноценное применение этих мер начнется только в 2028 году.

В интервале с 2024 по 2027 годы в России не предвидится выход на пенсию по возрасту из-за введенных переходных условий. Однако, отдельные категории граждан, такие как инвалиды или лица, работающие в условиях экстремальных трудовых нагрузок, смогут уйти на заслуженный отдых досрочно.

Начиная с 2024 года, минимальный требуемый стаж для получения пенсии составит 14 лет, с последующим его увеличением до 15 лет в следующем году. Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) также увеличится с 25,8 до 28,2 баллов.

Эти меры направлены на стабилизацию пенсионной системы перед лицом социальных и экономических испытаний, а также на стимулирование граждан к более продолжительной и продуктивной трудовой деятельности.

Переход к новой системе требует внимательного и осознанного подхода от каждого гражданина, поскольку своевременное планирование собственного будущего и понимание изменений в пенсионной системе помогут обеспечить комфортное и достойное проживание в старости.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Новый скандал разгорелся в социальных сетях из-за фото на фоне Кул-Шарифа

Гид по скидкам Казани

18 часов назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы

служба травления тараканов московская область

Новости Татарстана

день назад

Жителям Татарстана рассказали о самых ягодных местах в республике

Интересное в Казани

2 дня назад

«Не бойся, будет не больно»: почему стоматологи рекомендуют избегать этой фразы при подготовке ребенка к лечению зубов

демонтаж отмостки в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

Власти Казани продают памятник архитектуры в центре

Новости Татарстана

13 часов назад

Трое взрослых и один ребёнок пострадали в аварии в Тукаевском районе

Новости Казани

день назад

Условия работы в обновлённом ЦУМе выставили казанским ремесленникам

Новости Казани

день назад

Рейс из Казани совершил жёсткую посадку в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

Казанца обвиняют в убийстве соседа по даче

Лонгриды
2 дня назад

«Понятие «красота» субъективное»: участница полуфинала «Мисс Офис» рассказала о конкурсе

«Понятие «красота» субъективное»: участница полуфинала «Мисс Офис» рассказала о конкурсе

Новости Казани

9 часов назад

13 троллейбус изменил свой маршрут из-за ремонтных работ

Гид по скидкам Казани

19 часов назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

Новости Татарстана

10 часов назад

Водитель погиб после ДТП в Тукаевском районе

Новости Татарстана

11 часов назад

Гроссмейстер из Татарстана стал победителем международного турнира
В Казани на проспекте Победы, 28а загорелась машина
Новости Казани
2 дня назад

В Казани на проспекте Победы, 28а загорелась машина

Новости Татарстана

12 часов назад

День молодёжи объединил почти 200 тыс. человек по всему Татарстану

Новости Казани

13 часов назад

Казань и Иркутск будут сотрудничать в сфере туризма

Новости Татарстана

15 часов назад

На трассе в Нижнекамском районе вспыхнул бензовоз

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше
Места в Татарстане, где можно почувствовать себя последним героем
Лонгриды
2 дня назад

Места в Татарстане, где можно почувствовать себя последним героем