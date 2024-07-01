С 1 июля жизнь неработающих россиян изменится: Голикова показала указ

В свете предстоящих реформ в российской пенсионной системе, значительные изменения ожидаются уже с 1 июля 2024 года, когда средний размер пенсии для неработающих граждан возрастет до 18 521 рубля, как уточнила Татьяна Голикова. Это увеличение финансирования стало возможным благодаря росту бюджетных ассигнований.

Одним из ключевых моментов изменений является введение переходного периода, который должен помочь гражданам адаптироваться к новым возрастным критериям для выхода на пенсию: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Однако полноценное применение этих мер начнется только в 2028 году.

В интервале с 2024 по 2027 годы в России не предвидится выход на пенсию по возрасту из-за введенных переходных условий. Однако, отдельные категории граждан, такие как инвалиды или лица, работающие в условиях экстремальных трудовых нагрузок, смогут уйти на заслуженный отдых досрочно.

Начиная с 2024 года, минимальный требуемый стаж для получения пенсии составит 14 лет, с последующим его увеличением до 15 лет в следующем году. Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) также увеличится с 25,8 до 28,2 баллов.

Эти меры направлены на стабилизацию пенсионной системы перед лицом социальных и экономических испытаний, а также на стимулирование граждан к более продолжительной и продуктивной трудовой деятельности.

Переход к новой системе требует внимательного и осознанного подхода от каждого гражданина, поскольку своевременное планирование собственного будущего и понимание изменений в пенсионной системе помогут обеспечить комфортное и достойное проживание в старости.