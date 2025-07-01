С 1 июля полностью запретят установку натяжных потолков: их следует снять

Если вы планируете обновить интерьер квартиры, важно помнить, что не все изменения можно проводить без согласования с местными властями. Неправильный подход может привести не только к штрафам, но и к необходимости восстановить все в исходное состояние.

В этой статье расскажем, какие переделки могут нарушать закон.

1. Окна, которые не соответствуют стандартам

Что можно: установить новые окна, если они такого же размера и цвета.

Что нельзя: менять форму или размер оконного проема, а также устанавливать окна другого оттенка.

Пример: если вы установите черные окна вместо стандартных белых, соседи могут подать жалобу, что приведет к штрафу и обязательному демонтажу.

2. Потолки, которые понижают высоту

Что можно: установить подвесные и натяжные потолки в пределах разумного.

Что нельзя: снижать высоту потолков больше чем на 5%.

Как проверяют? В случае проверки инспектор может измерить высоту потолков, и если отклонения будут превышать норму, потребуется демонтаж.

3. Перемещение радиаторов без разрешения

Что можно: менять батареи на новые, оставив их на прежнем месте.

Что нельзя: переносить радиаторы или добавлять новые секции.

Почему? Перемещение радиаторов без согласования может повлиять на отопление в соседних квартирах и привести к штрафу и демонтажу.

4. Установка кондиционера без согласования с соседями

Что можно: установить кондиционер, если соседи дали согласие.

Что нельзя: устанавливать кондиционер без разрешения.

Если кондиционер мешает соседям, они могут подать в суд.

5. Перенос плит

Что можно: перенести электрическую плиту, если получено соответствующее разрешение.

Что нельзя: переносить газовую плиту без официального согласования с газовой службой.

Как легализовать изменения?

Если вы уже внесли изменения в квартиру без согласования, вы можете попытаться легализовать их через суд. Подготовьте проект и согласуйте с МЧС и газовой службой.

Что будет, если не согласовать?

Последствия могут включать штрафы, судебные разбирательства и принудительный демонтаж изменений.