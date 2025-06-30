С 1 июля полностью запретят установку натяжных потолков: их предстоит снять

Если вы хотите изменить интерьер своей квартиры, важно учитывать, что не все изменения можно проводить без предварительного согласования с компетентными органами. Неправильные переделки могут обернуться штрафами и даже обязательным демонтажом изменений.

В этой статье рассмотрим, какие работы могут стать причиной проблем с законом.

1. Окна, которые нарушают нормы

Что можно: заменить стеклопакеты на новые того же типа и цвета.

Что нельзя: менять размеры оконного проема или устанавливать стеклопакеты другого цвета.

Пример: установка черных рам вместо стандартных белых может привести к жалобам со стороны соседей и штрафу до 50 000 рублей.

2. Потолки, которые уменьшают высоту

Что можно: устанавливать подвесные или натяжные потолки.

Что нельзя: уменьшать высоту потолков более чем на 5%.

Как проверяют? Инспекторы могут измерить высоту потолков, и если она нарушена, потребуют демонтаж.

3. Радиаторы, которые нарушают баланс

Что можно: менять старые радиаторы на новые, не меняя их расположение.

Что нельзя: переносить радиаторы или добавлять секции.

Почему? Перемещение радиаторов может повлиять на отопление в других квартирах, что приведет к штрафу и демонтажу.

4. Установка кондиционера

Что можно: устанавливать кондиционер, если есть разрешение от соседей.

Что нельзя: вешать внешний блок без согласования с жильцами дома.

Неправильно установленный кондиционер может вызвать жалобу от соседей, что приведет к судебному разбирательству.

5. Перенос плит

Что можно: переносить электрическую плиту с разрешения.

Что нельзя: перемещать газовую плиту без согласования с газовой службой.

Несогласованный перенос газовой плиты грозит штрафом и обязательным возвратом её на место.

Как легализовать изменения?

Если вы сделали изменения, но не согласовали их заранее, можете подать заявление для легализации через суд. Также нужно подготовить проект перепланировки и согласовать с необходимыми службами.

Что будет, если не согласовать?

Незаконные изменения могут привести к штрафам от 2 000 до 300 000 рублей, судебным искам и принудительному демонтажу изменений.

Лайфхак для тех, кто уже сделал изменения:

Если вы провели переделки без согласования, попробуйте легализовать их через суд, что может оказаться дешевле, чем восстанавливать все обратно.