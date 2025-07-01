С 1 июля 2025 будет полностью запрещён отдых на природе: любителям чистого воздуха придётся отправиться в другие места
kasheloff.ru
С 2025 года вступили в силу новые правила, ограничивающие возможность подъезда и стоянки автомобилей у водоёмов и в лесных районах. Эти меры направлены на охрану природы и предотвращение лесных пожаров.
Где запрещено парковаться:
Водоохранные зоны:
Реки длиной более 50 км — запрет на подъезд ближе 200 метров.
Реки от 10 до 50 км — не ближе 100 метров.
Реки до 10 км, озёра и водохранилища — 50 метров.
Морские побережья — 500 метров.
Автомобили могут двигаться только по дорогам с твёрдым покрытием, стоянки должны быть на специально оборудованных местах.
Лесные участки:
Въезд в леса может быть ограничен, особенно в периоды высокой опасности пожаров.
Заповедники и национальные парки:
Запрещён въезд без разрешения, нарушения влекут штраф или конфискацию автомобиля.
Штрафы за нарушение:
Въезд в водоохранную зону — от 3 000 до 4 500 рублей.
Нарушение противопожарных норм в лесах — до 50 000 рублей.
Для юридических лиц — штрафы до 400 000 рублей.
Конфискация автомобиля за незаконный въезд в заповедник.
Как избежать штрафов:
Планируйте поездки заранее, проверяя актуальные данные на сайтах МЧС.
Останавливайтесь на официальных кемпингах с оборудованными стоянками.
Не парковаться в запрещённых зонах.
Почему вводятся эти меры?
Главная цель новых правил — это охрана природы и предотвращение лесных пожаров, которые в последнее время стали более частыми и разрушительными.
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