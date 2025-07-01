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С 1 июля 2025 будет полностью запрещён отдых на природе: любителям чистого воздуха придётся отправиться в другие места

С 2025 года вступили в силу новые правила, огра...

kasheloff.ru

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С 2025 года вступили в силу новые правила, ограничивающие возможность подъезда и стоянки автомобилей у водоёмов и в лесных районах. Эти меры направлены на охрану природы и предотвращение лесных пожаров.

Где запрещено парковаться:

Водоохранные зоны:

  • Реки длиной более 50 км — запрет на подъезд ближе 200 метров.

  • Реки от 10 до 50 км — не ближе 100 метров.

  • Реки до 10 км, озёра и водохранилища — 50 метров.

  • Морские побережья — 500 метров.
    Автомобили могут двигаться только по дорогам с твёрдым покрытием, стоянки должны быть на специально оборудованных местах.

Лесные участки:

  • Въезд в леса может быть ограничен, особенно в периоды высокой опасности пожаров.

Заповедники и национальные парки:

  • Запрещён въезд без разрешения, нарушения влекут штраф или конфискацию автомобиля.

Штрафы за нарушение:

  • Въезд в водоохранную зону — от 3 000 до 4 500 рублей.

  • Нарушение противопожарных норм в лесах — до 50 000 рублей.

  • Для юридических лиц — штрафы до 400 000 рублей.

  • Конфискация автомобиля за незаконный въезд в заповедник.

Как избежать штрафов:

  • Планируйте поездки заранее, проверяя актуальные данные на сайтах МЧС.

  • Останавливайтесь на официальных кемпингах с оборудованными стоянками.

  • Не парковаться в запрещённых зонах.

Почему вводятся эти меры?

Главная цель новых правил — это охрана природы и предотвращение лесных пожаров, которые в последнее время стали более частыми и разрушительными.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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