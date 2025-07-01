С 1 июля 2025 будет полностью запрещён отдых на природе: любителям чистого воздуха придётся отправиться в другие места

С 2025 года вступили в силу новые правила, ограничивающие возможность подъезда и стоянки автомобилей у водоёмов и в лесных районах. Эти меры направлены на охрану природы и предотвращение лесных пожаров.

Где запрещено парковаться:

Водоохранные зоны:

Реки длиной более 50 км — запрет на подъезд ближе 200 метров.

Реки от 10 до 50 км — не ближе 100 метров.

Реки до 10 км, озёра и водохранилища — 50 метров.

Морские побережья — 500 метров.

Автомобили могут двигаться только по дорогам с твёрдым покрытием, стоянки должны быть на специально оборудованных местах.

Лесные участки:

Въезд в леса может быть ограничен, особенно в периоды высокой опасности пожаров.

Заповедники и национальные парки:

Запрещён въезд без разрешения, нарушения влекут штраф или конфискацию автомобиля.

Штрафы за нарушение:

Въезд в водоохранную зону — от 3 000 до 4 500 рублей.

Нарушение противопожарных норм в лесах — до 50 000 рублей.

Для юридических лиц — штрафы до 400 000 рублей.

Конфискация автомобиля за незаконный въезд в заповедник.

Как избежать штрафов:

Планируйте поездки заранее, проверяя актуальные данные на сайтах МЧС.

Останавливайтесь на официальных кемпингах с оборудованными стоянками.

Не парковаться в запрещённых зонах.

Почему вводятся эти меры?

Главная цель новых правил — это охрана природы и предотвращение лесных пожаров, которые в последнее время стали более частыми и разрушительными.