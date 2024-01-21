Новости России
· Алина Алмакаева

С 1 февраля начнут лишать прав даже трезвых водителей: ГИБДД будет задавать всего один вопрос

С 1 февраля начнут лишать прав даже трезвых водителей: ГИБДД будет задавать всего один вопрос

mykaleidoscope.ru

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Водителям в России объявлены о новых мероприятиях, связанных с возможной потерей права управления автомобилем. В рамках инициативы, получившей название "Сплошные проверки", планируется проведение многочисленных проверок на почти всех участках дорог во второй половине января. Основная цель этих проверок - выявление водителей, употребивших алкоголь или запрещенные вещества перед поездкой.

Сотрудники дорожной полиции активно будут взаимодействовать с водителями, проверяя их состояние и задавая различные вопросы. Даже трезвые водители могут быть лишены прав, если вызовут подозрения своим поведением или ответами на вопросы инспекторов. Особое внимание будет уделяться реакции и поведению водителей во время общения с представителями ГИБДД.

Отказ от прохождения процедуры проверки на алкоголь или наркотические вещества может привести к немедленному лишению прав. Важно заметить, что водителям будут предоставлены возможности пройти проверки, и негативный ответ на эти предложения может повлечь за собой серьезные последствия, включая лишение водительских прав.

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