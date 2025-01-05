С 1 января полностью запрещено: новая жесткая норма ЖКХ для жильцов квартир

С начала 2025 года вступят в силу важные ограничения на потребление электроэнергии в жилых помещениях. Эта мера начнёт действовать с 1 января в ряде российских регионов и направлена на предотвращение нехватки электричества в зимний период.

Правительство России утвердило список регионов, где будет запрещён майнинг криптовалют. Запрет касается Республики Дагестан, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни; Донецкой и Луганской народных республик; а также Запорожской и Херсонской областей (ограничение продлится до 15 марта 2031 года). В некоторых районах Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края ограничения будут вводиться сезонно: с 1 января по 15 марта 2025 года, а также ежегодно с 15 ноября по 15 марта вплоть до 2031 года. Полный список территорий указан в постановлении правительства (ПП РФ от 23 декабря 2024 г. №1869).

Введение ограничений направлено на обеспечение стабильного энергоснабжения в регионах с высокой нагрузкой и предотвращение кризисных ситуаций. За нарушения нового правила предусматриваются штрафы и санкции, которые определяются местными властями. Кроме того, управляющие компании и энергетические службы смогут контролировать нецелевое использование электроэнергии.

Обычные граждане вряд ли заметят изменения, однако майнеры должны будут прекратить свою деятельность или перенести оборудование в соответствующие помещения.