В ответ на потребности старшего поколения, Россия внедрила новшество в поддержке пенсионеров.

Начиная с сентября, центры активного долголетия стали доступны каждый день, включая воскресенье, предлагая широкий спектр образовательных и развлекательных программ.

Основные моменты инициативы

Беспрерывный доступ к активностям: Нововведение позволяет пенсионерам посещать центры активного долголетия ежедневно, что дает им свободу выбора удобного времени для участия в различных мероприятиях.

Расширенное портфолио мероприятий: В дополнение к классическим занятиям по физкультуре и творчеству, добавлены курсы по освоению цифровых технологий, иностранных языков и даже экзотические увлечения, такие как катание на сапбордах.

Содействие психологическому благополучию: По словам Анастасии Киреевой, эксперта по пенсионным вопросам, центры активного долголетия становятся местом общения и новых знакомств, что играет важную роль в профилактике одиночества и социальной изоляции среди пожилых.

Позитивное воздействие на общественное здоровье: Регулярное участие в активностях центров не только способствует улучшению физического состояния пенсионеров, но и значительно повышает их жизненный тонус и общее самочувствие.

Инициатива по расширению работы центров активного долголетия демонстрирует стремление России к созданию инклюзивного общества, где каждый пенсионер чувствует поддержку и возможность активно участвовать в жизни общества.

Это направление может служить примером для многих стран по обеспечению качества жизни своих старших граждан.