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«С 1 января будет полностью бесплатно для всех пенсионеров». Новая льгота уже вводится

В России внедрена программа, благодаря которой ...

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В ответ на потребности старшего поколения, Россия внедрила новшество в поддержке пенсионеров.

Начиная с сентября, центры активного долголетия стали доступны каждый день, включая воскресенье, предлагая широкий спектр образовательных и развлекательных программ.

Основные моменты инициативы

  • Беспрерывный доступ к активностям: Нововведение позволяет пенсионерам посещать центры активного долголетия ежедневно, что дает им свободу выбора удобного времени для участия в различных мероприятиях.
  • Расширенное портфолио мероприятий: В дополнение к классическим занятиям по физкультуре и творчеству, добавлены курсы по освоению цифровых технологий, иностранных языков и даже экзотические увлечения, такие как катание на сапбордах.
  • Содействие психологическому благополучию: По словам Анастасии Киреевой, эксперта по пенсионным вопросам, центры активного долголетия становятся местом общения и новых знакомств, что играет важную роль в профилактике одиночества и социальной изоляции среди пожилых.
  • Позитивное воздействие на общественное здоровье: Регулярное участие в активностях центров не только способствует улучшению физического состояния пенсионеров, но и значительно повышает их жизненный тонус и общее самочувствие.

Инициатива по расширению работы центров активного долголетия демонстрирует стремление России к созданию инклюзивного общества, где каждый пенсионер чувствует поддержку и возможность активно участвовать в жизни общества.

Это направление может служить примером для многих стран по обеспечению качества жизни своих старших граждан.

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