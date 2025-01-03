С 1 января 2025 запрещено: новая жесткая норма ЖКХ для жильцов квартир

С 1 января 2025 года в ряде российских регионов начнут действовать новые ограничения, касающиеся потребления электроэнергии в жилых домах.

Эти меры направлены на предотвращение перегрузок в энергосистеме в зимний период и поддержание стабильного энергоснабжения.

Основные изменения

Правительство России утвердило запрет на майнинг криптовалют в квартирах. Ограничения коснутся следующих регионов:

Северо-Кавказский федеральный округ: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня.

Новые территории: Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области.

Сибирь: Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край — ограничения вводятся сезонно.

Полный список регионов, попадающих под ограничения, указан в постановлении правительства РФ No1869 от 23 декабря 2024 года.

Почему это важно?

Майнинг криптовалют в жилых помещениях стал серьёзной проблемой для энергосистем в регионах с высокой нагрузкой. Использование оборудования для добычи криптовалюты значительно увеличивает потребление электроэнергии, что может приводить к авариям и перебоям. Новые меры позволят предотвратить кризисные ситуации и обеспечить надёжное энергоснабжение в зимний сезон.

Ответственность за нарушение правил

В случае нарушения запрета предусмотрены штрафы, размеры которых устанавливаются региональными властями. Управляющие компании и энергетические службы получили полномочия отслеживать нецелевое использование электроэнергии. Это значит, что попытки скрыть деятельность по майнингу будут выявляться.

Как это отразится на гражданах?

Для большинства жителей введённые ограничения не повлияют на повседневную жизнь. Однако те, кто занимался майнингом криптовалют дома, будут обязаны либо остановить эту деятельность, либо перенести оборудование в специально оборудованные помещения, соответствующие требованиям.

Ограничения на майнинг криптовалют в жилых домах — это важный шаг к поддержанию стабильности энергосистемы. Эти меры позволят избежать перебоев в электроэнергии, особенно в регионах с высокой нагрузкой. Жителям рекомендуется заранее ознакомиться с новыми правилами и адаптироваться к ним, чтобы избежать санкций.