С 1 января 2025 прекращает работу: WhatsApp в России принял трудное решение
PROKAZAN
С каждым годом технологии стремительно развиваются, и старые модели смартфонов постепенно теряют актуальность. Одним из первых сигналов устаревания устройств становится прекращение поддержки популярных приложений, таких как WhatsApp.
Этот мессенджер регулярно обновляет свои функции и усиливает безопасность, но такие изменения требуют соответствия современным стандартам.
В 2024 году WhatsApp прекратит работу на ряде устаревших смартфонов, включая модели от Samsung, Motorola, Apple, Huawei, Lenovo, Sony и LG.
Почему WhatsApp прекращает поддержку старых устройств?
WhatsApp устанавливает минимальные требования для корректной работы своего приложения. Начиная с 2024 года, приложение будет функционировать только на устройствах с ОС Android 5.0 и выше или iOS 12 и выше.
Старые устройства, несмотря на их надёжность, часто не могут быть обновлены до новых версий ОС, что делает невозможным использование современных функций и технологий защиты.
Какие устройства попадут под ограничения?
Список моделей, которые потеряют поддержку WhatsApp в 2024 году, включает множество популярных смартфонов. Вот основные из них:
- Samsung Galaxy
Ace Plus
Core
S3 Mini VE
S4 Mini I9190
Note 3 Neo LTE+
- Apple iPhone
5
5C
6 и 6S
- Motorola
Moto G
Moto X
- Huawei
Ascend P6 S
Huawei GX1S
Huawei Y625
- Lenovo
P70
S890
- Sony
Xperia Z1
Xperia M
- LG
Optimus 4X HD
Optimus L7
- Другие бренды
ZTE Grand Memo
Wiko Darknight
Archos 53 Platinum
Что делать, если ваш смартфон устарел?
Если ваш смартфон попадает в список устройств, которые больше не поддерживаются WhatsApp, важно подумать о следующих шагах:
- Обновите ОС: проверьте, доступно ли обновление до новой версии операционной системы.
- Приобретите новое устройство: если обновление невозможно, стоит задуматься о покупке современного смартфона, который поддерживает актуальные приложения.
- Подготовьте данные: перед сменой устройства не забудьте создать резервную копию чатов WhatsApp. Это позволит сохранить важные сообщения и файлы.
Почему важно обновлять устройства?
Использование устаревших смартфонов связано с рисками. Они становятся уязвимыми для хакеров, теряют поддержку новых приложений и не могут обеспечить должного уровня функциональности. Обновление устройства или переход на более современную модель гарантирует доступ к новым возможностям и защите.
Смена смартфона может быть непростой задачей, особенно если старое устройство долго служило верой и правдой. Однако это необходимый шаг, чтобы идти в ногу с развитием технологий и оставаться на связи с близкими через популярные приложения, такие как WhatsApp.
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