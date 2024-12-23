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С 1 января 2025 прекращает работу: WhatsApp в России принял трудное решение

С каждым годом технологии стремительно развиваю...

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С каждым годом технологии стремительно развиваются, и старые модели смартфонов постепенно теряют актуальность. Одним из первых сигналов устаревания устройств становится прекращение поддержки популярных приложений, таких как WhatsApp.

Этот мессенджер регулярно обновляет свои функции и усиливает безопасность, но такие изменения требуют соответствия современным стандартам.

В 2024 году WhatsApp прекратит работу на ряде устаревших смартфонов, включая модели от Samsung, Motorola, Apple, Huawei, Lenovo, Sony и LG.

Почему WhatsApp прекращает поддержку старых устройств?

WhatsApp устанавливает минимальные требования для корректной работы своего приложения. Начиная с 2024 года, приложение будет функционировать только на устройствах с ОС Android 5.0 и выше или iOS 12 и выше.

Старые устройства, несмотря на их надёжность, часто не могут быть обновлены до новых версий ОС, что делает невозможным использование современных функций и технологий защиты.

Какие устройства попадут под ограничения?

Список моделей, которые потеряют поддержку WhatsApp в 2024 году, включает множество популярных смартфонов. Вот основные из них:

  • Samsung Galaxy

Ace Plus
Core
S3 Mini VE
S4 Mini I9190
Note 3 Neo LTE+

  • Apple iPhone

5
5C
6 и 6S

  • Motorola

Moto G
Moto X

  • Huawei

Ascend P6 S
Huawei GX1S
Huawei Y625

  • Lenovo

P70
S890

  • Sony

Xperia Z1
Xperia M

  • LG

Optimus 4X HD
Optimus L7

  • Другие бренды

ZTE Grand Memo
Wiko Darknight
Archos 53 Platinum

Что делать, если ваш смартфон устарел?

Если ваш смартфон попадает в список устройств, которые больше не поддерживаются WhatsApp, важно подумать о следующих шагах:

  1. Обновите ОС: проверьте, доступно ли обновление до новой версии операционной системы.
  2. Приобретите новое устройство: если обновление невозможно, стоит задуматься о покупке современного смартфона, который поддерживает актуальные приложения.
  3. Подготовьте данные: перед сменой устройства не забудьте создать резервную копию чатов WhatsApp. Это позволит сохранить важные сообщения и файлы.

Почему важно обновлять устройства?

Использование устаревших смартфонов связано с рисками. Они становятся уязвимыми для хакеров, теряют поддержку новых приложений и не могут обеспечить должного уровня функциональности. Обновление устройства или переход на более современную модель гарантирует доступ к новым возможностям и защите.

Смена смартфона может быть непростой задачей, особенно если старое устройство долго служило верой и правдой. Однако это необходимый шаг, чтобы идти в ногу с развитием технологий и оставаться на связи с близкими через популярные приложения, такие как WhatsApp.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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