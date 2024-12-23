С 1 января 2025 прекращает работу: WhatsApp в России принял трудное решение

С каждым годом технологии стремительно развиваются, и старые модели смартфонов постепенно теряют актуальность. Одним из первых сигналов устаревания устройств становится прекращение поддержки популярных приложений, таких как WhatsApp.

Этот мессенджер регулярно обновляет свои функции и усиливает безопасность, но такие изменения требуют соответствия современным стандартам.

В 2024 году WhatsApp прекратит работу на ряде устаревших смартфонов, включая модели от Samsung, Motorola, Apple, Huawei, Lenovo, Sony и LG.

Почему WhatsApp прекращает поддержку старых устройств?

WhatsApp устанавливает минимальные требования для корректной работы своего приложения. Начиная с 2024 года, приложение будет функционировать только на устройствах с ОС Android 5.0 и выше или iOS 12 и выше.

Старые устройства, несмотря на их надёжность, часто не могут быть обновлены до новых версий ОС, что делает невозможным использование современных функций и технологий защиты.

Какие устройства попадут под ограничения?

Список моделей, которые потеряют поддержку WhatsApp в 2024 году, включает множество популярных смартфонов. Вот основные из них:

Samsung Galaxy

Ace Plus

Core

S3 Mini VE

S4 Mini I9190

Note 3 Neo LTE+

Apple iPhone

5

5C

6 и 6S

Motorola

Moto G

Moto X

Huawei

Ascend P6 S

Huawei GX1S

Huawei Y625

Lenovo

P70

S890

Sony

Xperia Z1

Xperia M

LG

Optimus 4X HD

Optimus L7

Другие бренды

ZTE Grand Memo

Wiko Darknight

Archos 53 Platinum

Что делать, если ваш смартфон устарел?

Если ваш смартфон попадает в список устройств, которые больше не поддерживаются WhatsApp, важно подумать о следующих шагах:

Обновите ОС: проверьте, доступно ли обновление до новой версии операционной системы. Приобретите новое устройство: если обновление невозможно, стоит задуматься о покупке современного смартфона, который поддерживает актуальные приложения. Подготовьте данные: перед сменой устройства не забудьте создать резервную копию чатов WhatsApp. Это позволит сохранить важные сообщения и файлы.

Почему важно обновлять устройства?

Использование устаревших смартфонов связано с рисками. Они становятся уязвимыми для хакеров, теряют поддержку новых приложений и не могут обеспечить должного уровня функциональности. Обновление устройства или переход на более современную модель гарантирует доступ к новым возможностям и защите.

Смена смартфона может быть непростой задачей, особенно если старое устройство долго служило верой и правдой. Однако это необходимый шаг, чтобы идти в ногу с развитием технологий и оставаться на связи с близкими через популярные приложения, такие как WhatsApp.

