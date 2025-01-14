В Казани фиксируются массовые сбои в работе GPS-навигации

На кустовой базе сжиженных газов в Казани все еще горит топливо после удара беспилотника.

В настоящее время территория базы недоступна, при этом экстренные службы продолжают свою работу, поддерживая контроль над ситуацией.

Эта база располагается на Северо-Западной улице в Московском районе и принадлежит компании «Газпром сжиженный газ».

Кроме того, появилась информация о том, что в региональной столице Татарстана у пользователей фиксируются сбои в работе GPS-навигации: некоторые люди говорят о перемещениях на карты в странные места (включая середину р. Казанки). Вероятно, это связано с ситуацией с БПЛА.

SHOT: 2 украинских БПЛА сбили в небе над Альметьевском в Татарстане.