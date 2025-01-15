Врач из Татарстана рассказал, кому нельзя окунаться в прорубь

Скоро православные христиане будут отмечать праздник Крещения Господня, и многие из них, следуя традициям, решат окунуться в ледяную воду. Однако врачи предупреждают о важности соблюдения мер предосторожности.

Александр Андреев, и. о. заместителя главврача Нижнекамской ЦРМБ, подчеркнул, что купание не рекомендуется людям с заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы, а также тем, кто страдает хроническими недугами. В особой осторожности нуждаются дети, беременные женщины и пожилые люди. Также стоит обратить внимание на тех, кто недавно перенес ОРВИ.

Андреев предлагает начинать окунание в холодную воду с постепенного снятия одежды: сначала стоит снять верхнюю часть, затем раздеться до пояса и, в конце концов, убрать обувь, чтобы ноги успели адаптироваться к холоду. Перед погружением рекомендуется провести разминку, выполняя движения руками и ногами, наклоны или даже пробежавшись на месте.

В воду следует входить осторожно, избегая прыжков и ныряний, и оставаться в ледяной воде не более одной минуты. После купания важно тщательно вытереться, надев теплую одежду, и выпить горячий чай. Не следует забывать, что употребление алкоголя до и после окунаний также не рекомендуется.