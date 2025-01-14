В Казани дорога в сторону места, где утром упал БПЛА, остается перекрытой
Екатерина Елисеева
Путь к месту падения беспилотного летательного аппарата, произошедшего утром, по-прежнему закрыт и находится под контролем сотрудников Росгвардии и Государственной автомобильной инспекции.
Водителям рекомендуется использовать объезд через улицы Тэцевская и Северо-западная. Об этом рассказали в телеграм-канале "Казань на максималках".
Мэрия Казани подготовила памятку для жителей, в которой подробно разъясняется, как действовать в случае атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Главное правило — сохранять спокойствие и следовать инструкциям.
Соблюдение мер безопасности помогут минимизировать риски и защитить себя и окружающих в случае атаки.
Что делать, если вы оказались на улице, в автомобиле или общественном транспорте....
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец