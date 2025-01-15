Елена Вяльба поговорила с Кулешовой в Казани, ее переселили моментально

Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок РФ, в интервью для «Матч ТВ» сообщила, что лыжницу Анастасию Кулешову оперативно переселили в новую комнату после ее замечаний о некомфортных условиях проживания в отеле в региональной столице Татарстана, где с 16 по 19 января намечен 5 этап ФосАгро Кубка РФ.

Кулешова была недовольна размерами своего номера и нехваткой места для личных вещей, но впоследствии удалила свое сообщение. Минспорта Татарстана уточнило, что все условия были предварительно согласованы с тренерским составом.

Вяльбе подчеркнула, что не следует преувеличивать данную ситуацию и предложила Кулешовой выразить извинения в новом посте. Она также отметила, что спортсмены сталкиваются с различными условиями, и это нормально для их жизни, ссылаясь на примеры атлетов, тренирующихся в Вершине Теи. Кроме того, Вяльбе советовала Кулешовой подумать о переходе в региональную команду, если ей требуются более комфортные условия.

Пятый этап Кубка России пройдет на лыжно-биатлонной базе «Мирный».