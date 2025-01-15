Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Елена Вяльба поговорила с Кулешовой в Казани, ее переселили моментально

Вяльбе подчеркнула, что не следует преувеличива...

Kremlin.ru

Подписаться в Telegram

Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок РФ, в интервью для «Матч ТВ» сообщила, что лыжницу Анастасию Кулешову оперативно переселили в новую комнату после ее замечаний о некомфортных условиях проживания в отеле в региональной столице Татарстана, где с 16 по 19 января намечен 5 этап ФосАгро Кубка РФ.

Кулешова была недовольна размерами своего номера и нехваткой места для личных вещей, но впоследствии удалила свое сообщение. Минспорта Татарстана уточнило, что все условия были предварительно согласованы с тренерским составом.

Вяльбе подчеркнула, что не следует преувеличивать данную ситуацию и предложила Кулешовой выразить извинения в новом посте. Она также отметила, что спортсмены сталкиваются с различными условиями, и это нормально для их жизни, ссылаясь на примеры атлетов, тренирующихся в Вершине Теи. Кроме того, Вяльбе советовала Кулешовой подумать о переходе в региональную команду, если ей требуются более комфортные условия.

Пятый этап Кубка России пройдет на лыжно-биатлонной базе «Мирный».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Атлантический циклон накрыл Татарстан: что ждать от погоды

Новости России

день назад

МегаФон запускает продажи детских умных часов с eSIM

лучшая служба по уничтожению тараканов в москве

Новости Казани

7 часов назад

Давший показания на экс-ректора КФУ Еременко сообщил, что его обманули

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Это не обязательно делать самостоятельно: показываем, как казанцы упрощают свою жизнь

электропроводка в квартире стоимость работ в Краснодаре

Лонгриды

18 часов назад

Будет гореть несколько дней: БПЛА атаковали Казань

Новости Казани

день назад

Mash: ВСУ попытались атаковать завод "Оргсинтез" в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани 14 января произошло нападение на промышленное предприятие

Новости Казани

день назад

ВСУ атаковали "Оргсинтез" в Казани дальнобойным БПЛА типа "Лютый"

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 14 января объявлена угроза атаки БПЛА
Новости Казани
3 дня назад

Вознесенский тракт в Казани теперь нужно оплачивать

В Казани начал функционировать второй участок В...

Новости Казани

39 минут назад

Елена Вяльба поговорила с Кулешовой в Казани, ее переселили моментально

Новости России

5 часов назад

АО «Транснефть – Прикамье» за 2024 год исследовало более 33 тыс. проб воды, почвы и воздуха

Новости Татарстана

54 минуты назад

Врач из Татарстана рассказал, кому нельзя окунаться в прорубь

Новости Татарстана

час назад

Клиентки обвинили татарстанского психологов в домогательствах и изнасилованиях
В Казани водитель Kia сбил 13-летнюю школьницу
Новости Казани
3 часа назад

В Казани водитель Kia сбил 13-летнюю школьницу

Новости Татарстана

час назад

Над Альметьевском замечен БПЛА

Новости Казани

2 часа назад

17 января в парке «Черное озеро» состоится ледовое шоу именитых фигуристов

Новости Казани

3 часа назад

Вяльбе ответила на жалобу лыжницы Кулешовой в Казани
Татарстанцы провели новогодние каникулы в онлай...
Новости России
5 дней назад

Татарстанцы провели новогодние каникулы в онлайн-кинотеатрах