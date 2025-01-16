Через суд Татарстана хотели взыскать с Государственной думы 3,5 триллиона рублей

Частное правозащитное учреждение «Воин-правовед» предъявило иск в суд РТ с требованием 3,56 триллиона рублей к аппарату Госдумы. Иск, поданный в декабре 2024 года, был отклонен из-за своей связи с уголовными делами.

Созданная в августе минувшего года во Владивостоке под руководством Евгения Танасенко, организация уже подала 287 исков на общую сумму 220,7 миллиарда рублей. В Татарстане были инициированы 11 исков против различных федеральных органов, однако все они оказались неудачными.

В ноябре 2024 года «Воин-правовед» также попытался признать Центральный банк банкротом, подавая иск на 3,5 млрд рублей. Эксперты отмечают, что подобные действия могут быть связаны с попытками Танасенко привлечь к себе внимание, что может вызвать тревогу у населения.

Танасенко, которому 45 лет, учился на юридическом факультете, а его ИНН зарегистрирован в Кировской области.