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Клиентки обвинили татарстанского психологов в домогательствах и изнасилованиях

Одна из пострадавших рассказала, что Сультеев з...

pixabay.com

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Известный психолог из Татарстана Марсель Сультеев оказался под обвинением в домогательствах и изнасилованиях трех своих клиенток. Женщины утверждают, что он принуждал их к интимным действиям, принимая на себя образы отца и насильника.

Одна из пострадавших рассказала, что Сультеев заставлял её представлять сексуальные сцены, после чего совершил нападение. Гульгена, обратившаяся к нему после тяжелого развода, поделилась шокирующими предложениями и угрозами, которые она получила.

Студентка, проходившая психотерапию у Сультеева на протяжении пяти лет, бросила обучение и отправилась на реабилитацию. Потерпевшие собираются подать обращения в Минздрав и Роспотребнадзор, в то время как Следственный комитет проводит проверку по статьям 133 УК РФ, а также в связи с возможными мошенническими действиями, пишет mash.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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