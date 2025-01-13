На новогодних каникулах мошенники пытались дозвониться татарстанцу 12 800 раз
Фото: пресс-служба ПАО МТС
«Защитник» от МТС выявил самых настойчивых мошенников на новогодних праздниках. Об этом РИА Новости рассказал директор продукта «Защитник» от МТС Андрей Бийчук.
Мошенники пытались дозвониться абоненту МТС, проживающему в Татарстане, 12 800 раз в течение всех новогодних праздников. Звонки проходили с разных номеров и все они были заблокированы сервисом.
Всего в течение новогодних праздников сервис заблокировал 24 млн нежелательных звонков, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.
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