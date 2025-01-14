SHOT: 2 украинских БПЛА сбили в небе над Альметьевском в Татарстане

В небе над Альметьевском в Татарстане были сбиты два украинских беспилотника, которые пытались нанести удар по местной нефтепрокачивающей станции.

Согласно данным SHOT, один из БПЛА был уничтожен с использованием стрелкового оружия, а второй — силами противовоздушной обороны. Предполагается, что целью атаки являлась НПС "Калейкино".

В местных телеграм-каналах появилась информация о том, что в Московском районе Казани слышны хлопки.

Мэрия Казани подготовила памятку для жителей, в которой подробно разъясняется, как действовать в случае атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Главное правило — сохранять спокойствие и следовать инструкциям.

Соблюдение мер безопасности помогут минимизировать риски и защитить себя и окружающих в случае атаки.

Что делать, если вы оказались на улице, в автомобиле или общественном транспорте....