Гололёд накрыл Казань: как коммунальные службы справляются с гололёдом

В Казани выпало 70% от месячной нормы осадков

Новый 2025 год начался для Казани с серьезных испытаний: резкие погодные изменения, обильные осадки и постоянная необходимость держать под контролем состояние тротуаров и дорог. Но современные технологии и автоматизация процессов помогают городу справляться с этими вызовами. Как искусственный интеллект и десятки коммунальных служб совместными усилиями делают Казань комфортной для жителей, и какие инновации применяются, чтобы город становился еще лучше? Об этом — в материале PROKAZAN.

Борьба с последствиями осадков: снег, лед и реагенты

С начала января в Казани выпало 32 мм осадков – это 70% от месячной нормы. Погодные условия стали причиной гололедицы на дорогах и тротуарах. Чтобы избежать травматизма, коммунальные службы активно используют песко-соляную смесь и реагенты. Проезжие части обрабатываются с помощью комбинированных дорожных машин, а тротуары — вручную. Это требует больше времени, но помогает обеспечить безопасное движение пешеходов.

Автор фото: PROKAZAN

«Обращений по поводу уборки снега в этом году поступало меньше, но жалобы все-таки имелись. Мы внимательно за этим следим. Если по дорогам ситуация более-менее нормальная, то по тротуарам оценка неудовлетворительная», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он также призвал службы к более качественной работе. Сегодня в уборке дорог Казани от снега задействуют 510 единиц спецтехники и 640 рабочих.

«Мы закупили реагенты и песко-соляную смесь, не жалейте их для тротуаров», — сказал мэр города.

УК на протяжении всех январских праздников и по сей день убирают снег и лед.

Автор фото: PROKAZAN

«Мы заботились о чистоте на придомовой территории. Снег, лед и любые погодные изменения не могли помешать нам обеспечивать вам комфортные условия для прогулок и отдыха», — сообщили в УК «Миллениум».

Однако не все жители Казани поддерживают постоянное распространение солевых смесей.

«От этой соли только разводится грязевая жижа. Она портит обувь. Ещё страдают животные, так как она разъедает кожу подушечек лап. И чтобы просто выйти со двора, так как многие сообщают, что во дворе собаки гулять не могут (хотя по закону это не так), это становится мучением для домашних питомцев», — говорит жительница ЖК «Голливуд» Инзиля.

Ответственность собственников: лед и штрафы

Мэр Казани также обратил внимание на проблему неочищенных тротуаров у частных собственников.

«Часть собственников в Казани забыла о своих обязанностях – остаются неочищенными некоторые тротуары. Мораторием нас ограничили в наложении штрафов – их можно назначать только в тех случаях, когда есть угроза жизни и здоровью людей. Но лед, где люди рискуют сломать ногу или руку, тоже относится к этой категории», — подчеркнул Ильсур Метшин.

Контроль за состоянием скатных кровель – еще одна задача, которая находится в зоне внимания коммунальных служб. Регулярная очистка крыш помогает избежать образования наледи, которая может стать причиной несчастных случаев.

«Каждый день наши сотрудники заботятся о чистоте и порядке в жилом комплексе, расчищая дорожки, убирая снег и создавая уют на всей территории. Эти будничные заботы — неотъемлемая часть комфорта и безопасности, которые мы стараемся поддерживать», — сообщили в одном из УК города.

Голос жителей: как сообщить о проблемах

«Очистка наледи в городе продолжается, вопрос находится на постоянном контроле», – отметил заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

Жители Казани могут активно участвовать в поддержании порядка, сообщая о проблемах на сайте «Открытая Казань» или через горячую линию. В дополнение к этому работает чат-бот, который упрощает процесс подачи жалоб. Также жалобу можно оставить в тг-канале Злой Казанец.