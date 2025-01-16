Комментатор Дмитрий Губерниев назвал главу ФЛГР Вяльбе необразованной бабулей

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением в Телеграм-канале о высказывании главы Федерации лыжных гонок РФ Елены Вяльбе.

Специалист ответила на недовольства спортсменки Анастасии Кулешовой касательно условий проживания в Казани во время проведения этапа Кубка РФ с 16 по 19 января. Вяльбе предложила девушке рассмотреть вариант проживания в Сарове и заявила, что будет рада участвовать в соревнованиях в этом городе.

Губерниев выразил недоумение относительно данного предложения, сообщив, что Вяльбе нужно понимать, что Саров — это известный наукоград, который стал местом создания ядерного щита России и имеет статус закрытого города.

Ранее мы писали о том, что через суд Татарстана хотели взыскать с Государственной думы 3,5 триллиона рублей.