РКН сообщил о замедлении интернета в 21 регионе из-за повреждения в Татарстане

Роскомнадзор сообщает о повреждении магистральной волоконно-оптической линии связи в РТ, что стало причиной замедления интернет-соединения в 21 субъекте РФ.

На территории между Тюлячами и Новой Турой случился обрыв кабеля, что негативно сказалось на качестве услуг широкополосного доступа к интернету. Проблема затронула примерно 3,8 млн пользователей в 21 регионе страны.

Сейчас на месте трудятся ремонтные бригады, которые занимаются восстановлением связи. По предварительным данным, работы планируется завершить до 21:00 по мск времени.