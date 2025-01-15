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РКН сообщил о замедлении интернета в 21 регионе из-за повреждения в Татарстане

Сейчас на месте трудятся ремонтные бригады

pixabay.com

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Роскомнадзор сообщает о повреждении магистральной волоконно-оптической линии связи в РТ, что стало причиной замедления интернет-соединения в 21 субъекте РФ.

На территории между Тюлячами и Новой Турой случился обрыв кабеля, что негативно сказалось на качестве услуг широкополосного доступа к интернету. Проблема затронула примерно 3,8 млн пользователей в 21 регионе страны.

Сейчас на месте трудятся ремонтные бригады, которые занимаются восстановлением связи. По предварительным данным, работы планируется завершить до 21:00 по мск времени.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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