Давший показания на экс-ректора КФГУ Еременко сообщил, что его обманули

Издание "Ъ" освещает громкий скандал, связанный с Ильшатом Гафуровым, бывшим ректором Казанского университета, которого обвиняют в подстрекательстве к убийству депутата и криминального авторитета Айдара Исрафилова. Юрий Еременко, лидер ОПС «29-й комплекс», заявил, что дал показания против Гафурова в обмен на обещание провести операцию по удалению катаракты, но медицинская помощь так и не была оказана.

Это заявление было сделано Еременко в ИК «Мордовская зона», где он отбывает пожизненное заключение. Ранее он утверждал, что Гафуров был организатором двух покушений на Исрафилова, одно из которых завершилось смертью в 1999 году.

Адвокат Гафурова, Александр Нарышкин, уточнил, что обвинение завершило представление своих доказательств, и сейчас защита начинает представлять свои аргументы и факты.

Еременко, испытывающий проблемы со зрением, рассказал, что операция могла состояться только при условии подтверждения причастности Гафурова к преступлениям. Несмотря на его сомнения, правоохранительные органы настойчиво убеждали его в важности показаний, однако операция так и не была выполнена, невзирая на многочисленные обещания.