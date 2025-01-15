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Давший показания на экс-ректора КФГУ Еременко сообщил, что его обманули

Юрий Еременко, лидер ОПС «29-й комплекс», заяви...

pixabay.com

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Издание "Ъ" освещает громкий скандал, связанный с Ильшатом Гафуровым, бывшим ректором Казанского университета, которого обвиняют в подстрекательстве к убийству депутата и криминального авторитета Айдара Исрафилова. Юрий Еременко, лидер ОПС «29-й комплекс», заявил, что дал показания против Гафурова в обмен на обещание провести операцию по удалению катаракты, но медицинская помощь так и не была оказана.

Это заявление было сделано Еременко в ИК «Мордовская зона», где он отбывает пожизненное заключение. Ранее он утверждал, что Гафуров был организатором двух покушений на Исрафилова, одно из которых завершилось смертью в 1999 году.

Адвокат Гафурова, Александр Нарышкин, уточнил, что обвинение завершило представление своих доказательств, и сейчас защита начинает представлять свои аргументы и факты.

Еременко, испытывающий проблемы со зрением, рассказал, что операция могла состояться только при условии подтверждения причастности Гафурова к преступлениям. Несмотря на его сомнения, правоохранительные органы настойчиво убеждали его в важности показаний, однако операция так и не была выполнена, невзирая на многочисленные обещания.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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