МегаФон запускает продажи детских умных часов с eSIM

МегаФон начинает продажу детских умных часов под собственным брендом Fontel. Гаджеты оснащены технологией eSIM, которая становится всё более популярной. Это первые умные часы для детей с виртуальной сим-картой, представленные в федеральной розничной сети в России.

МегаФон продолжает расширять линейку аксессуаров под собственными торговыми марками. Это первые детские часы с технологией eSIM как в ассортименте гаджетов, выпускаемых под бредом Fontel, так и среди федеральных розничных сетей в нашей стране. В линейке уже представлены умные часы, которые подключаются по Bluetooth к смартфонам без сим-карты, а также детские часы с сим-картами.

Гаджет оснащен всеми необходимыми функциями: геолокация, аудио- и видеозвонки, сообщения и т.д. и прекрасно подойдёт детям младшего школьного возраста. У часов есть фронтальная камера 2 Мп, среднее время работы гаджета без подзарядки составит до 3 дней, а благодаря защите от воды с часами можно будет плавать до получаса с погружением в воду на один метр. Доступны будут два цвета: серый и розовый, приобрести часы можно в объединённой розничной сети МегаФона и Yota, в интернет-магазине МегаФона и на маркетплейсах OZON и Wildberries.

Помимо базового функционала, умные детские часы Fontel оснащены полезными функциями для маленького владельца и его родителей. Голосовой помощник Маруся сможет развлечь ребёнка и поможет ему с учёбой, а родители легко узнают местоположение детей с точностью до 10 метров благодаря поддержке A-GPS, GPS, Wi-Fi и LBS. В телефонную книгу на часах можно будет добавить до 100 контактов и установить запрет на дозвон с неизвестных номеров.

Умные часы особенно востребованы среди россиян в последние несколько лет — это, пожалуй, самое популярное на сегодня носимое устройство. Детские часы также пользуются огромным спросом и стабильно демонстрируют рост: так, во втором полугодии 2024 года в объединённой розничной сети МегаФона и Yota приобрели на 34% больше детских умных часов, чем в первом.

«Современные технологии позволили заменить пластиковую сим-карту на электронную как в смартфонах, так и в часах. Модели часов с eSIM представлены в нашей розничной сети на протяжении нескольких лет, и доля таких устройств растёт. Мы оценим спрос на новинку и будем наращивать ассортимент», — рассказал директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

В розничной сети МегаФона можно приобрести умные часы на выгодных условиях. Например, при покупке детских часов можно получить 3 месяца связи в подарок, а при выборе часов для взрослых — целый год связи. Кроме того, при приобретении смарт-часов клиент получит в подарок на полгода услугу «Часы общения», которая позволяет использовать один номер на смартфоне и на часах с eSIM.