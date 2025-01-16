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В Татарстане 15 января был полностью восстановлен повреждённый кабель

Ущерб кабелю был причинен во время бурительных ...

pixabay.com

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В Татарстане завершены работы по восстановлению магистрального волоконно-оптического кабеля, о чем стало известно вечером 15 января.

Ущерб кабелю был причинен во время бурительных работ, что вызвало серьезные сбои в функционировании российских интернет-сервисов, маркетплейсов и банков.

Министерство цифрового развития, ссылаясь на данные «Ростелекома», сообщило, что из-за этого случая потеря скорости интернет-соединения была зафиксирована в 21 субъекте страны.

Ранее мы писали о том, что через суд Татарстана хотели взыскать с Государственной думы 3,5 триллиона рублей.

Иск, поданный в декабре 2024 года, был отклонен из-за своей связи с уголовными делами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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