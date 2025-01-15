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17 января в парке «Черное озеро» состоится ледовое шоу именитых фигуристов

Ледовое шоу стартует в 17:00

pixabay.com

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17 января в парке «Черное озеро» пройдет фестиваль WinterFest. Казанцы получат возможность участвовать в мастер-классе и насладиться ледовым шоу.

В 12:00 на катке пройдет мастер-класс под руководством Ильи Авербуха, где люди смогут размяться и освоить базовые техники катания на коньках. Для регистрации на мероприятие необходимо пройти по предоставленной ссылке от управления парков и скверов города.

Ледовое шоу стартует в 17:00 и представит выступления звезд фигурного катания. Можно будет также увидеть балет «Ледовая симфония». Откроют программу юные фигуристы из Казани. Вход свободный. Больше информации на сайте.

Ранее мы писали о том, что SuperJob назвал самые высокооплачиваемые профессии января в Казани.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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