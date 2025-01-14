Будет гореть несколько дней: БПЛА атаковали Казань

Казань подверглась атаки БПЛА

14 января в 5:20 БПЛА объекты в Казани и Альметьевске. В Казани на промышленной территории загорелась цистерна, заводы «Казаньоргсинтез» не пострадали. В Альметьевске БПЛА удалось сбить.

Несмотря на масштаб происшествий, пострадавших среди людей удалось избежать. Эксперты связывают атаки с использованием дальнобойных БПЛА, запущенных с территории Украины, а власти региона и экстренные службы оперативно подключились к ликвидации последствий. Какие последствия в республике после атаки БПЛА — в материале PROKAZAN.

Автор фото: Алина Алмакаева

Атака на Казанскую кустовую базу сжиженных газов

В 5:20 утра на территории Казанской кустовой базы сжиженных газов, расположенной в промзоне столицы Татарстана, загорелась газовая цистерна. Она вспалыхнула за считанные секунды. Очевидцы в социальных сетях сообщили, что пожар возник после попадания беспилотного летательного аппарата. База принадлежит компании «Газпром сжиженный газ», работающей в отрасли торговли топливом уже 26 лет. Этот объект расположен в непосредственной близости от предприятий «Казаньоргсинтез» и ТЭЦ-3, которые, по официальным данным, в результате атаки не пострадали.

«Гореть будет день-два. Потушить никак нельзя, пока не выгорит само. Пожарные только охлаждают рядом стоящие цистерны, чтобы те не взорвались», — об этом сообщил эксперт из газовой промышленности «БИЗНЕС Online».

Улица Тэцевская, ведущая к базе, была перекрыта экстренными службами. На место происшествия прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов, который заявил об отсутствии серьезных разрушений и подчеркнул, что люди не пострадали.

Автор видео: тг-канал Злой Казанец

«Беспилотники самолетного типа, атакующие Казань, скорее всего, были запущены с территории Украины. Их цель — дестабилизация работы ПВО и нанесение экономического ущерба», — сказал военный эксперт Геннадий Алехин.

Альметьевск под ударом

В Альметьевске под ударом оказался промышленный объект. Однако БПЛА удалось сбить. В городе перекрывались дороги. По словам очевидцев, БПЛА пытались атаковать нефтеперекачивающую установку. По официальным данным, удалось сбить два дрона.

Рустам Минниханов, лично контролирующий ситуацию, подчеркнул, что оперативная работа экстренных служб помогла минимизировать последствия атаки. Он также отметил, что в ближайшее время будет проведен анализ для усиления системы противовоздушной обороны и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

«Выехал на место пожара, который возник в результате атаки беспилотника. Экстренные службы оперативно прибыли на место ликвидировать возгорание. Заслушал доклады, пострадавших и серьезных разрушений нет. Все предприятия города работают в штатном режиме», — сказал глава РТ Рустам Минниханов.

Технологические последствия и сбои

Атаки привели к сбоям в работе GPS-навигации на территории Казани. Пользователи сообщали о перемещении своих устройств на карте в неожиданные места, включая середину реки Казанки или точки за пределами города. Специалисты предполагают, что это связано с работой систем радиоэлектронной борьбы, задействованных для противодействия дронам.

Автор фото: Алина Алмакаева

Прецеденты: опасные инциденты на базе

Казанская кустовая база сжиженных газов уже становилась местом серьезных происшествий. В 2020 году здесь произошел взрыв при сливе жидкой фазы сжиженного газа из железнодорожных цистерн, в результате которого погиб один человек и двое пострадали. Тогда на ликвидацию пожара, длившегося 18 часов, потребовались значительные силы: 1999 человек и 58 единиц техники.