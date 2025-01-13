Атлантический циклон накрыл Татарстан: что ждать от погоды

Казань накрыли снегопады

В Татарстане начало года оказалось под влиянием активных атмосферных процессов. Мягкие юго-западные воздушные потоки и неожиданные оттепели сменяются снежными вихрями и падением температур. Природа словно играет с контрастами, заставляя жителей республики то наслаждаться относительным теплом, то сталкиваться с настоящей зимней стихией. Что происходит с погодой в регионе, как циклоническая активность влияет на повседневную жизнь, и чего ждать от природы в ближайшие дни?

Атлантические циклоны: что происходит?

Январская погода в Татарстане формируется под влиянием мощных атлантических циклонов. Эти погодные системы, зарождающиеся над Атлантикой, движутся по северным широтам, захватывая теплый и влажный воздух. Юго-западные потоки, которые приносят эти циклоны, стали причиной того, что температуры в регионе на 8–10 градусов выше многолетних значений. Однако характер января остается переменчивым: потепление сменяется снегопадами, метелями и обледенением.

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Понедельник, 13 января: циклоническая ложбина

«Сегодня наша республика располагается в ложбине циклона, в зоне влияния волнового атмосферного фронта. На преобладающей территории Татарстана отмечается снег различной интенсивности, температуры воздуха в полдень составили от -2 до -7°», — сообщают в гидрометцентре РТ.

Это создает риск образования наледи на дорогах, что требует повышенного внимания как со стороны пешеходов, так и водителей.

Автор фото: PROKAZAN

Вторник, 14 января: легкий снег и метель

«В предстоящие сутки, 14 января, ночью еще сохранится влияние атмосферного фронта – прогнозируется небольшой, местами умеренный снег, температуры воздуха понизятся до -3..-8°. Днем, с отходом фронта, небольшой снег сохранится лишь местами, возможна слабая метель, температуры воздуха составят -1..-6°», — сообщают в гидрометцентре РТ

Метель может затруднить видимость, а из-за обледенения на дорогах возрастает риск ДТП.

Среда, 15 января: новая волна снегопадов

Автор фото: PROKAZAN

«В среду, 15 января, ночью республика будет находиться под влиянием слабовыраженного тылового гребня – прогнозируется небольшой снег, температуры воздуха понизятся до -4..-9°. Днем очередной активный атмосферный фронт северного циклона принесет в республику новую порцию снега, местами ожидается метель с ухудшением видимости, температуры воздуха составят от -1 до -6°», — сообщают в гидрометцентре РТ.

Активный фронт северного циклона создаст сложные погодные условия, поэтому жителям стоит заранее планировать свои маршруты и быть осторожными.

Четверг, 16 января: влияние гребня повышенного давления

«В четверг, 16 января, ночью сохранятся снег и местами слабая метель. Днем, с отходом фронтальной зоны на восток, на Татарстан распространит влияние гребень повышенного давления – осадки в большинстве районов прекратятся, и небольшой снег прогнозируется преимущественно на востоке РТ; температуры воздуха ночью опустятся до -5..-10°, днем будут не выше -3..-8°», — сообщают в гидрометцентре РТ.

Гребень повышенного давления принесет временное затишье, однако дороги и тротуары останутся скользкими.

Пятница и суббота, 17–18 января: возвращение морозов

«По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, в пятницу, 17 января, и в субботу, 18 января, временами будет отмечаться небольшой снег, температуры воздуха в ночные часы понизятся до -9..-14°, 17 января местами до -18°, днем ожидается от -3 до -8°», — сообщают в гидрометцентре РТ.

Такие погодные условия напомнят жителям республики о необходимости утепления и осторожности на улицах.

Татарстан окажется под влиянием как юго-западных потоков, так и северных масс, что требует от жителей готовности к резким перепадам.